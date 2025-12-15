Grupo Facenco y Hilker: Revolucionando el Descanso en CA

Grupo Facenco marca un nuevo hito en la industria del descanso de Centroamérica al oficializar su alianza con Hilker, la reconocida firma alemana especializada en colchones de lujo. Este acuerdo, resultado de la trayectoria de más de 38 años de Facenco en la región, introduce por primera vez el respaldo y prestigio de una marca con más de 135 años de experiencia en la fabricación de sistemas premium para el descanso.
Hilker, originaria de Detmold (Alemania) y fundada en 1888 por Ernst Hilker I, ha revolucionado la manufactura de muebles y soluciones de descanso de alta gama. Su calidad la llevó a obtener en 1906 el título de Proveedor de la Corte alemana, distinción otorgada por la familia real y que aún representa un emblema en el escudo de la marca. La firma continúa bajo la dirección de la familia fundadora, atravesando cuatro generaciones dedicadas a perfeccionar la ingeniería del buen dormir y expandiendo su visión a nivel global.
Trayectorias que se complementan
Facenco nació en Guatemala en 1986 como un emprendimiento artesanal y hoy es referente de descanso en Centroamérica, con presencia que abarca desde su país de origen hasta Costa Rica. La empresa ha evolucionado de ser una pequeña planta a consolidarse como experta en el diseño y distribución de colchones, integrando innovaciones constantes para satisfacer las crecientes demandas por bienestar y calidad en el descanso.
La fusión de ambas trayectorias impulsa la ambición de ofrecer a los centroamericanos soluciones exclusivas para dormir: colchones de lujo diseñados con materiales selectos, tecnología de última generación y fundamentos científicos que avalan su efectividad para el bienestar integral.
Una visión compartida para Centroamérica
La alianza entre Facenco y Hilker se apoya en una visión común: "With the experience of the past, we build the future". Bajo este lema, el objetivo es consentir a los consumidores centroamericanos con productos que fusionan ingeniería alemana, diseño sofisticado y décadas de experiencia en innovación.
El enfoque conjunto va más allá de lo comercial y representa una promesa clara: transformar la experiencia del descanso en la región, con calidad comprobada y un estándar de lujo que redefine las expectativas del sector. Cada colchón y producto derivado de esta colaboración lleva detrás la investigación continua sobre la ciencia del sueño, la selección de tecnologías novedosas y la apuesta por el confort.
Redefiniendo el estándar del lujo en el descanso
El resultado de esta unión estratégica beneficiará directamente a quienes buscan experimentar el bienestar pleno que solo un descanso respaldado por décadas de investigación y desarrollo puede ofrecer. Además, promete dinamizar el mercado centroamericano con productos que conectan tradición, calidad y la promesa de un futuro más saludable para sus clientes.
Facenco y Hilker establecen así un nuevo parámetro para los centros de descanso en Centroamérica, apostando por la combinación de tecnologías exclusivas, materiales premium y la visión compartida de elevar el confort a su máxima expresión. Bienvenidos a una nueva era en el arte de dormir bien.