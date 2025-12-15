 Ferromax: 40 Años Innovando en Construcción en Centroamérica
Empresas

Grupo Ferromax celebra 40 años de innovación en la construcción de Centroamérica

Con 40 años de historia, Grupo Ferromax ha revolucionado la construcción en Centroamérica, generando más de 4,000 empleos y reafirmando su compromiso con la calidad y la innovación en el sector.

Ferromax , Cortesía
Ferromax / FOTO: Cortesía

Grupo Ferromax celebra cuatro décadas marcando la transformación de la industria de la construcción en Centroamérica, consolidándose como referente en innovación, crecimiento regional y generación de empleo. El liderazgo de Francisco Suriano Siú, fundador y actual presidente, ha sido crucial para posicionar a la compañía como una de las más influyentes del sector, impulsando una cultura corporativa sólida y ética empresarial comprobada.

De origen familiar a líder regional

La historia de Grupo Ferromax se remonta a 1985, cuando Suriano Siú estableció la empresa en El Salvador, motivado por el ejemplo emprendedor de sus padres, quienes abrieron un modesto almacén en Usulután en 1953. Lo que inició como una pequeña operación comercial de productos de acero evolucionó hacia un holding con presencia en seis países, portafolio diversificado y miles de empleos directos e indirectos.

Ferromax transformó el mercado al introducir en El Salvador el polín C negro en 1985, convirtiéndose en la primera compañía nacional en fabricar dicha estructura metálica, así como varilla de hierro de alta resistencia. Este enfoque en productos de calidad abrió la puerta para expandirse hacia la tubería negra y posteriormente, en 1995, incursionar en techos con la marca MaxAlúm, que hoy figura como referente regional.

Foto embed
Grupo Ferromax - Cortesía

Cultura ética y enfoque en la calidad

Uno de los factores clave en la expansión del grupo es su filosofía corporativa. Suriano destaca: "El principal factor de nuestro éxito es nuestra cultura corporativa. Somos ciudadanos corporativos responsables: no sobornamos, no nos dejamos extorsionar, no engañamos a nuestros clientes y cumplimos nuestras promesas". Fruto de este enfoque, la empresa mantiene un índice de satisfacción superior al 90 % y no enfrenta demandas activas en las defensorías del consumidor en ninguno de los seis países donde opera.

Tras los terremotos de 2001 en El Salvador y el de 2014 en San Marcos, Guatemala, Ferromax envió equipos técnicos a evaluar las edificaciones construidas con sus materiales. No detectaron daños estructurales, ratificando la solidez de sus productos incluso frente a desastres naturales.

Innovación y expansión regional

La innovación es otro pilar del crecimiento. Mediante alianzas estratégicas con molinos en Australia, Corea del Sur y Japón, introdujeron materias primas que cumplen o superan estándares ASTM, promoviendo marcas como Arquiteja, ColorAlum, Thermotecho, Costanera GHT, Tubo GHT, MallaMax, HierroMax y GalvaDeck.

Desde 2008 operan un moderno Centro de Fabricación y Logística con más de 31,000 metros cuadrados bajo techo, equipado con grúas puente y capacidad para producir más de 300,000 toneladas al año bajo el concepto EcoSteel, lo que permite reducir consumo de agua, energía y emisiones.

Impacto en empleo y educación

Grupo Ferromax cuenta con 250 Megaservicios en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Solo en 2025, la compañía invirtió cerca de 30 millones de dólares en la apertura de 16 nuevos Megaservicios, mejoras de infraestructura y modernización tecnológica en áreas estratégicas. Para 2026 la proyección sigue en alza, con nuevos servicios y avances tecnológicos previstos.

El impacto en la generación de empleo es notable: la empresa genera más de 4,000 empleos directos en la región y miles de empleos indirectos para maestros de obra, instaladores y profesionales de la construcción. Además, desde 2021 la Fundación Suriano Siú impulsa la formación técnica de jóvenes con becas educativas, bajo la convicción de que "un joven con oportunidades puede transformar a su familia".

  • Presencia en seis países.
  • Más de 250 Megaservicios.
  • Más de 4,000 empleos directos generados.
  • Índice de satisfacción mayor al 90 %.
  • Innovaciones en alianzas globales y producción EcoSteel.

Grupo Ferromax mantiene su meta de ofrecer el mayor valor agregado por cada dólar invertido, sosteniéndose en una cultura ética y responsable que sus colaboradores defienden con orgullo, mientras apunta a un futuro de crecimiento y expansión en toda Centroamérica.

