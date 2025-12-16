Castillo Hermanos Lanza Carrera Contra la Desnutrición Infantil

Castillo Hermanos lanza la carrera "Guatemaltecos por la Nutrición: ¡Cada Kilómetro Cuenta!", una inédita iniciativa deportiva y solidaria que moviliza a la población guatemalteca contra la desnutrición infantil. En 2022, la empresa anunció una inversión de 15 millones de dólares en su programa integral "Guatemaltecos por la Nutrición", que ha transformado comunidades completas en Huehuetenango y busca replicar su impacto a nivel nacional.
La cita será el domingo 1 de febrero de 2026 en el reconocido circuito Reforma de la zona 10 de Ciudad de Guatemala, con distancias de 5K y 10K pensadas para participantes de distintas edades y niveles. En el marco del evento, Castillo Hermanos invita a la ciudadanía a sumarse no solo como corredores sino como agentes de cambio, reforzando la conciencia sobre la desnutrición y el impacto de recorridos solidarios.
La carrera y su impacto social
La inscripción tiene un costo de Q150.00 y puede realizarse hasta el sábado 31 de enero de 2026. Los fondos recaudados se utilizarán para mejorar las condiciones de habitabilidad de 2,000 familias beneficiadas a través de la instalación de letrinas, estufas ecológicas, pisos saludables y sistemas para captar agua de lluvia. La entrega de kits —que incluye número, playera, chip y productos— se realizará durante una exposición el 31 de enero, de 9 a.m. a 6 p.m., permitiendo a los asistentes conocer los innovadores Nutrimóviles.
Durante la exposición, los participantes y sus familias podrán descubrir seis nuevas unidades móviles Nutrimóviles, sumando ya ocho vehículos que llevan servicios esenciales de salud y nutrición a las áreas más aisladas de Huehuetenango. Cuatro Nutrimóviles están equipados como laboratorios y dos funcionan como clínicas móviles. Estos avanzados vehículos, dotados de tracción 4x4 y sistemas de autonomía energética, extenderán la cobertura del programa a más de 6,000 niños menores de cinco años.
Un enfoque integral y resultados sostenibles
El programa Guatemaltecos por la Nutrición ofrece atención primaria en salud, soporte nutricional, economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento y desarrollo infantil temprano. Desde 2023, trabaja con dos Campamentos de Nutrimóviles -construidos en España- que han proporcionado más de 60,000 servicios en zonas de difícil acceso de Huehuetenango.
Una auditoría externa liderada por la Universidad Católica de América, Washington, destacó que la capacidad de movilidad fue clave en el éxito de las intervenciones. Gracias a este modelo, el programa llegó a más de 5,500 familias y 15,000 personas inscritas, asegurando un monitoreo constante en la salud y nutrición de la comunidad.
Cifras históricas en la reducción de la desnutrición
- La desnutrición aguda en niños menores de cinco años cayó del 6% a apenas 0.38% en las comunidades atendidas.
- La desnutrición crónica bajó hasta 17 puntos porcentuales.
- El indicador talla/edad mejoró 0.69 desviaciones estándar en los niños participantes, reflejando su estado nutritivo.
- Más del 70% de madres reportó crecimiento infantil normal en sus hijos.
- Las enfermedades recurrentes en embarazadas y lactantes se redujeron hasta un 76%.
- El consumo nutricional por hogar aumentó en 17% junto al acceso a alimentos y la implementación de proyectos económicos comunitarios.
Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos, comunicó que la meta es que más corredores y familias conozcan el impacto de Guatemaltecos por la Nutrición y se unan para transformar vidas en Huehuetenango y en todo el país. Concluyó que esta carrera refuerza el compromiso de la empresa y sus marcas aliadas en generar bienestar y desarrollo sostenible para miles de familias guatemaltecas.