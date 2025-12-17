Darth Vader inspira el nuevo smartphone 5G de Claro y Oppo

La fuerza del Lado Oscuro aterriza en Guatemala. En alianza con OPPO, Claro presentó oficialmente el OPPO Reno14 F 5G Dark Side Edición Limitada Star Wars, un smartphone inspirado en uno de los personajes más icónicos de la saga galáctica: Darth Vader.
Esta edición especial combina diseño exclusivo, tecnología de última generación y funciones avanzadas de inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos de Star Wars y los amantes de la innovación.
El OPPO Reno14 F 5G mantiene la reconocida filosofía de durabilidad de la serie Reno de OPPO. El dispositivo cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69, que garantizan protección frente al polvo, salpicaduras, presión de agua e inmersiones de hasta dos metros de profundidad.
Además, incorpora un modo de cámara submarina que permite capturar fotografías y grabar video en 4K bajo el agua, elevando la experiencia de uso incluso en escenarios extremos.
Durante la presentación, José Anibal Monterroso, Subgerente de Producto y Desarrollo Móvil Guatemala, destacó que esta edición limitada pone al alcance de los usuarios la Tecnología AI LinkBoost 2.0, diseñada para maximizar la señal y la estabilidad de conexión.
"Esta tecnología permite conexiones más rápidas y estables incluso en ascensores o zonas de baja cobertura, reduce la latencia y mejora la precisión en la navegación, para que nuestros clientes disfruten al máximo la red 5G de Claro, reconocida durante cinco años consecutivos como la red móvil más rápida de Guatemala por OOKLA-SpeedTest", afirmó Monterroso.
¡Ya puedes adquirirlo!
El OPPO Reno14 F 5G Dark Side Edición Limitada de 256 GB ya está disponible a través de los canales de venta de Claro en todo el país.
Según la información brindada por José Anibal Monterroso puede adquirirse en planes Postpago desde Q545 al mes, o en Prepago por Q88 mensuales en 48 cuotas con tarjeta de crédito, así como al contado por Q4,199.00.
Esta edición especial es de venta exclusiva en Latinoamérica y forma parte de una producción limitada de 25,583 unidades a nivel mundial, lo que la convierte en una pieza altamente deseada por coleccionistas y fanáticos de la saga.
Como parte de sus promociones de fin de año, Claro ofrece beneficios adicionales a sus clientes. Los usuarios de Prepago que adquieran Superpacks desde Q35 disfrutarán de Snapchat y Twitch ilimitado.
Por su parte, los clientes que contraten o renueven un plan Postpago recibirán el beneficio de doble gigas durante los primeros seis meses, además de llamadas y aplicaciones ilimitadas.
Asimismo, quienes contraten o renueven su servicio de Internet Residencial podrán acceder a descuentos de hasta 40% en smartphones prepago seleccionados.
Un smartphone con características de una galaxia muy lejana
El OPPO Reno14 F 5G Dark Side Edición Limitada destaca por su pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120Hz, ideal para disfrutar contenidos multimedia, videojuegos y la colección completa de Star Wars con gran fluidez y brillo superior.
En el apartado fotográfico, incorpora una cámara principal de 50 MP Ultra Nítida con AI, acompañada de una cámara ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 2 MP, que permiten capturar imágenes con colores intensos y alto nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz.
La cámara frontal de 32 MP ofrece selfies luminosas y nítidas, con modos de retrato y efectos bokeh mejorados por inteligencia artificial.
El dispositivo integra una potente batería de 6,000 mAh, complementada con carga flash de 45W SUPERVOOC™, que garantiza energía suficiente para largas jornadas de uso y recargas rápidas en pocos minutos.
"Con la Edición Limitada del OPPO Reno14 F Dark Side buscamos ofrecer una experiencia única que combine tecnología de última generación con un diseño icónico que los fans reconocerán de inmediato. Es un dispositivo creado tanto para quienes disfrutan la innovación como para quienes viven la saga", señaló José Mauro Navichoque, Master Trainer de OPPO Guatemala.
Entre sus funciones de inteligencia artificial se incluyen Borrador AI, Edición AI con corrección de expresiones y Estudio AI, que permite crear avatares temáticos y transformar a los usuarios en héroes —o villanos— dentro de mundos futuristas o de fantasía.
Finalmente, Andreatta reafirmó el compromiso de Claro con la innovación tecnológica en el país.
"Seguimos ofreciendo plataformas avanzadas y una propuesta comercial atractiva y diferenciada, para que nuestros clientes aprovechen el Internet más rápido de Guatemala y vivan experiencias digitales de alto nivel gracias a la tecnología 5G, impulsando el entretenimiento, la educación y la conectividad que contribuyen a un mundo mejor", concluyó.
