Guatemala reluce en la gala de Latin America's 50 Best Restaurants mientras Lee Kum Kee celebra la excelencia gastronómica

Guatemala se consolida como un referente culinario internacional al recibir, por primera vez en su historia, Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.
La gala de premiación, celebrada en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, reunió a la alta cocina de Latinoamérica: chefs, prensa especializada, líderes de la industria turística, patrocinadores y amantes de la gastronomía.
Durante la ceremonia, Lee Kum Kee, socio global oficial de salsas y condimentos de The World’s 50 Best Restaurants, tuvo un rol protagónico como patrocinador del Highest Climber Award, reconocimiento otorgado al restaurante Cosme (Lima, Perú), que ascendió impresionantes 19 posiciones hasta alcanzar el puesto #9 del ranking 2025.
Este galardón destaca la evolución, creatividad y excelencia gastronómica en la región, y reafirma el compromiso de Lee Kum Kee con la innovación culinaria.
La premiación no solo celebró a Cosme, sino que también visibilizó el crecimiento de la gastronomía guatemalteca: con restaurantes nacionales como Sublime (#19), Diacá (#37) y Mercado 24 (#42) consolidando su lugar en la élite latinoamericana. Esta presencia refuerza el papel de Guatemala como destino gastronómico emergente con talento, tradición y proyección internacional.
Más detalles
La participación de Lee Kum Kee en toda la agenda —desde la cena de bienvenida, pasando por las charlas, Chef Feast y Drinks Reception— culminó en una noche de reconocimiento, sabor y celebración, donde los sabores asiáticos de la marca se unieron con la identidad local, demostrando cómo la fusión cultural enriquece la alta cocina.
Con más de 135 años de trayectoria global, Lee Kum Kee reafirma su misión de acompañar a quienes transforman la gastronomía mundial, apoyando a restaurantes y chefs que apuestan por la creatividad, calidad y excelencia. En Guatemala, sus productos siguen disponibles en supermercados y en el canal profesional a través de SACOMER, su distribuidor oficial.