Antigua Guatemala celebra el primer Festival del Tamal

La aldea Santa Ana vive dos días de sabor y tradición, en el primer Festival del Tamal.

Antigua Guatemala vive su primer festival del tamal, en la aldea Santa Ana., Municipalidad de Antigua Guatemala.
Antigua Guatemala vive su primer festival del tamal, en la aldea Santa Ana. / FOTO: Municipalidad de Antigua Guatemala.

La Municipalidad de Antigua Guatemala invitó a los guatemaltecos para ser parte del primer Festival del Tamal, que se desarrolla desde el pasado sábado, hasta este domingo 14 de diciembre. La comuna explicó durante esta actividad, la plaza central de la aldea Santa Ana se llenará de sabor, cultura y ambiente familiar.

Según los organizadores, el primer Festival del Tamal es una oportunidad para que los asistentes puedan disfrutar de los tamales de la temporada y vivir una experiencia única.

Para facilitar la visita de turistas nacionales y extranjeros, la comuna informó que habilitará buses gratuitos desde la Plaza Mayor de La Antigua Guatemala hacia dicha aldea.

La Municipalidad de La Antigua Guatemala reportó que en la plaza de la aldea Santa Ana se cuenta con un total de 30 espacios, donde los lugareños ofrecerán una serie de productos. Además, los visitantes podrán presenciar la premiación del concurso del tamal, que se disputará entre los participantes.

Talleres para aprender a elaborar tamales

La comuna añadió que también se desarrollarán talleres para que los interesados puedan aprender a preparar tamalitos de chipilín, tamales de horchata con queso y tamales de la temporada, entre otros.

Además, las autoridades tendrán actividades infantiles para los más pequeños, incluyendo payasos y juegos tradicionales. Para los más grandes habrá un bingo comunitario, en el que podrán participar todas las familias.

"Los visitantes podrán degustar los tamales de la temporada durante este evento organizado en La Antigua Guatemala", finalizaron los organizadores.

