 Anfora impulsa convivencia familiar con rosca gigante
Anfora impulsa convivencia familiar con entrega de rosca gigante en Villa Nueva

Anfora llevó a cabo una actividad de convivencia familiar que incluyó la elaboración y degustación de una rosca gigante en Villa Nueva.

Rosca gigante marca inicio de actividades 2026 de Anfora Guatemala., Alex Meoño.
Rosca gigante marca inicio de actividades 2026 de Anfora Guatemala. / FOTO: Alex Meoño.

Anfora realizó una actividad especial en el centro comercial El Frutal, en Villa Nueva, donde compartió con los visitantes una rosca gigante elaborada en sus panaderías. La iniciativa formó parte de las tradiciones de inicio de año y reunió a decenas de familias que acudieron al lugar para participar en la convivencia.

Jorge Estuardo Ruano, coordinador del Departamento de Mercadeo de Anfora Guatemala, explicó que la actividad busca fortalecer los lazos familiares y rescatar una costumbre que continúa siendo significativa para los guatemaltecos. Señaló que, tras las celebraciones de fin de año, la rosca se mantiene como un alimento simbólico que fomenta la unión y el espíritu comunitario.

Asistentes recibieron porciones de la rosca gigante

Durante la jornada, los asistentes recibieron porciones de la rosca gigante, preparada con ingredientes frescos y supervisión del personal de la cadena panadera. Además, la empresa organizó distintas actividades recreativas, entre ellas concursos y dinámicas dirigidas a los clientes, con el propósito de promover la participación y el acercamiento con la marca.

Ruano destacó que Anfora cuenta con presencia en todos los departamentos del país, lo que le permite mantener contacto directo con sus consumidores y desarrollar eventos similares en distintas regiones. Añadió que la empresa continuará impulsando actividades familiares y espacios de convivencia que refuercen las tradiciones gastronómicas nacionales.

La actividad en Villa Nueva formó parte de la agenda institucional de Anfora para 2026 y reafirmó su apuesta por fortalecer el sentido de comunidad entre sus clientes. La empresa subrayó que la rosca gigante no solo representa una preparación tradicional, sino también una oportunidad para mantener vivas las costumbres y promover valores de unión y participación social.

Rosca gigante marca inicio de actividades 2026 de Anfora Guatemala. | Alex Meoño

