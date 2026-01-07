Guatemaltecos reciben SUVs nuevos de EPA y Pinturas Corona

La campaña "Estrene auto con EPA, Pinturas Corona y Canella" culminó con éxito al entregar cinco modernos SUV DFSK Glory 500 a afortunados ganadores en distintas localidades del país. Esta iniciativa, que se ha consolidado como una de las promociones más destacadas del año, premió la lealtad y preferencia de los clientes de estas tres reconocidas empresas, marcando un momento significativo para las familias beneficiadas.
La entrega de los vehículos se llevó a cabo en cada una de las tiendas de EPA en Guatemala, simbolizando el agradecimiento a quienes día a día eligen sus productos y servicios para concretar sus proyectos personales y de hogar. Cada uno de estos autos representa el resultado de la participación, la confianza y la preferencia de los clientes, transformando su esfuerzo en nuevas oportunidades y el inicio de una nueva etapa sobre ruedas.
Los afortunados ganadores
- Tienda Rambla Zona 10: Edwin Natanael García López
- Tienda Portales Zona 17: José Raúl Reyes Reyes
- Tienda Plaza Madero Roosevelt: Olga González Solares
- Tienda El Tinajón en Quetzaltenango: Karen Isabel Aguilar López
- Tienda San José Pinula: Victor Adolfo Moralez Muxin
Luis De Sousa, gerente general de EPA, expresó la importancia de esta campaña. "Estos vehículos simbolizan el agradecimiento genuino a quienes nos permiten ser parte de sus hogares y de sus proyectos de vida", afirmó De Sousa. Agregó que les llena de orgullo "reconocer su lealtad y acompañarlos también en momentos que marcan un antes y un después para sus familias".
Por su parte, Pinturas Corona celebró el impacto positivo de la promoción, reafirmando su compromiso con los hogares guatemaltecos. El ingeniero Ariel Koll-Nescher, presidente ejecutivo de Grupo Solid, comentó: "En Pinturas Corona creemos que cada espacio tiene el poder de transformar la vida de las personas. Hoy celebramos junto a los ganadores el privilegio de poder sumar alegría y nuevos comienzos a través de esta campaña, llevando color a los hogares y, en esta ocasión, un auto nuevo a cinco familias".
Canella, la empresa líder en importación y distribución, también se sumó a la celebración, destacando su visión de conectar con las personas a través de experiencias significativas. Rocío Roman, gerente de mercadeo de Canella, señaló: "Para Canella, ser parte de esta campaña nos permite estar cerca de los guatemaltecos en momentos que generan alegría y recuerdos duraderos. Creemos en las alianzas que aportan valor real y que premian la preferencia de nuestros consumidores. Nos emociona saber que hoy cinco familias inician un nuevo camino gracias a esta experiencia compartida".
Con el cierre de "Estrene auto con EPA, Pinturas Corona y Canella", las empresas reafirman su compromiso de seguir innovando y creando promociones que conecten de forma auténtica con los consumidores, fortaleciendo los lazos con la comunidad guatemalteca y celebrando la confianza que depositan en ellas cada día.