 Mayan Logistics: Proyecto Logístico Ambicioso en el País
Empresas

Mayan Logistics inicia uno de los proyectos logísticos más ambiciosos del país

El desarrollo contempla bodegas Clase A+, inversión de USD 55 millones y la generación de más de 1,500 empleos permanentes en Guatemala.

Mayan Logistics, Redes sociales
Mayan Logistics / FOTO: Redes sociales

Mayan Logistics dio inicio oficial al desarrollo de su nuevo parque logístico Clase A+, un proyecto estratégico que busca elevar los estándares de infraestructura logística e industrial en Guatemala y fortalecer la competitividad del país en la región. La iniciativa representa una inversión aproximada de 55 millones de dólares y marca un hito en la modernización del sector.

El proyecto se desarrolla en Villa Nueva, una de las zonas con mayor conectividad logística del país, y está alineado con prácticas internacionales que responden a la creciente demanda de espacios industriales modernos, eficientes y flexibles.

Ubicación estratégica para el crecimiento logístico

El parque logístico se construye sobre la VAS, 16 avenida 1-55, zona 4, El Zarzal, en Villa Nueva, un punto clave por su acceso directo a los principales corredores de transporte. La cercanía con centros de consumo, la disponibilidad de servicios y la mano de obra calificada fueron factores determinantes para la selección del terreno.

De acuerdo con la empresa, esta ubicación responde a una visión de largo plazo enfocada en el crecimiento sostenido del sector industrial y logístico, así como en la atracción de empresas nacionales e internacionales que buscan eficiencia operativa y conectividad.

Un proyecto de alto impacto económico

El desarrollo contempla alrededor de 70,000 metros cuadrados de construcción total, de los cuales 50,000 metros cuadrados corresponden a bodegas logísticas Clase A+, diseñadas bajo estándares institucionales internacionales comparables con mercados como México, Colombia y Estados Unidos, pero adaptadas a las necesidades del mercado guatemalteco.

El parque ofrecerá soluciones flexibles para distintos perfiles de operación. Entre ellas destacan las bodegas tipo showroom desde 1,300 metros cuadrados, con frente comercial y diseño orientado a empresas que integran atención al cliente y operación logística.

También contará con bodegas de gran formato desde 1,800 metros cuadrados, pensadas para operaciones de mayor escala, alta rotación y eficiencia operativa.

Infraestructura moderna y operación eficiente

La infraestructura incorporará alturas libres optimizadas, andenes eficientes, amplios patios de maniobra, vialidades internas, áreas administrativas y seguridad 24/7. Además, se utilizarán sistemas constructivos de concreto prefabricado, lo que garantiza durabilidad, precisión estructural y bajo mantenimiento.

Estos elementos buscan responder a las exigencias actuales de operadores logísticos, empresas de distribución, e-commerce, manufactura ligera y servicios logísticos especializados.

Generación de empleo y desarrollo social

En términos de impacto económico y social, durante la etapa de construcción se estima la generación de entre 400 y 600 empleos directos e indirectos. En su fase de operación, el parque podría generar más de 1,500 empleos permanentes, cifra que aumentará conforme se instalen empresas ancla y operadores logísticos nacionales e internacionales.

El proyecto se perfila como un catalizador de inversión, empleo y profesionalización del corredor logístico, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema industrial del país.

Visión a largo plazo y ejecución por etapas

Carlos Telleira, gerente comercial de Mayan Logistics, señaló que el inicio del proyecto representa un paso estratégico para elevar el nivel de la infraestructura logística en Guatemala y atender una demanda creciente de espacios alineados con estándares globales. Además, destacó que el desarrollo refleja la confianza en el potencial del país y en el crecimiento del sector logístico e industrial.

El parque se ejecutará por etapas, permitiendo una absorción ordenada del mercado y entregas anticipadas. La primera fase está prevista para finales de este año, mientras que la segunda fase se desarrollará durante el primer semestre de 2027. La duración total estimada del proyecto es de entre 18 y 24 meses.

Con este nuevo desarrollo, Mayan Logistics reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura logística de Guatemala y con la consolidación del país como un hub logístico regional, capaz de atraer inversión nacional e internacional bajo estándares de alto desempeño.

