Lotto Quetzal inicia operaciones en Guatemala

Lotto Quetzal inició operaciones oficialmente en Guatemala, marcando una nueva era para el segmento de loterías en el país con una plataforma que apuesta por la innovación y la accesibilidad.
La nueva marca, respaldada por la Lotería del Niño bajo el decreto 13-86, está pensada para transformar la experiencia de los guatemaltecos al ofrecer un sistema moderno y transparente, facilitando el acceso a premios y oportunidades para miles de personas.
Lotto Quetzal ingresa en el mercado con su campaña "Fácil de jugar, fácil de ganar", combinación que se refleja en su sistema de juegos instantáneos con premios al instante. A esto se suman alternativas como Lotto, Chance y OP3, que ponen en juego atractivos premios, lo que abre la posibilidad de generar un cambio significativo para sus ganadores.
La dinámica se realiza mediante un ticket impreso único, seguro y personalizado. Los usuarios eligen los números que deseen en el orden que prefieran, haciendo la experiencia más cercana y colocando la suerte en manos de cada participante. Además, quienes juegan pueden acumular varias participaciones en un solo ticket, lo que simplifica el proceso y reafirma la transparencia del sistema.
Sorteos diarios
Lotto Quetzal establece sorteos diarios para el Chance y el OP3 a las 12:00 p.m. y 7:00 p.m. Las transmisiones en vivo se dan a través de Azteca Guate y de las redes sociales oficiales de la marca, asegurando que el proceso sea visible y confiable, fortaleciendo el vínculo con el público.
Los sorteos de Lotto, en tanto, se realizarán los miércoles y sábados a las 7:00 p.m., convirtiéndose en los eventos más esperados cada semana por los participantes.
Bienestar social y el desarrollo
Durante el evento de lanzamiento, Enmanuel Cepeda, gerente general de Lotto Quetzal, subrayó la visión que impulsa esta nueva etapa. "Lotto Quetzal nace de la convicción de que la oportunidad debe estar al alcance de todos, no solo como un golpe de suerte sino como una posibilidad constante", expresó Cepeda.
El nombre de la marca representa una apuesta por valores nacionales, ya que el quetzal, ave símbolo de libertad, esperanza y renovación, inspira la esencia de Lotto Quetzal. La empresa busca ser un agente de crecimiento y desarrollo a nivel nacional, promoviendo confianza, innovación y sostenibilidad.
Además de su propuesta comercial, Lotto Quetzal incorpora una perspectiva de impacto social. La firma realizó alianzas con la Fundación Pediátrica Guatemalteca para impulsar iniciativas que generan bienestar y nuevas oportunidades en las comunidades.
Accesibilidad
La plataforma fue diseñada para garantizar que la participación sea sencilla, fiable y cercana a los usuarios, independientemente de su ubicación en Guatemala. Según Cepeda, Lotto Quetzal se compromete a "crear oportunidades" en lugar de vender suerte.
Con el lanzamiento oficial, la nueva marca inicia operaciones con un modelo que contempla la expansión progresiva dentro del territorio nacional, reforzando su presencia como una alternativa fresca y responsable dentro del entretenimiento en el país.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*