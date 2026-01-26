Desarrollo Urbano Sostenible de Spectrum: Espacios Verdes

Spectrum reafirma su apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo responsable en Guatemala, posicionando su visión de transformar la ciudad con espacios más humanos, verdes y conectados, donde la gente pueda convivir y desplazarse de manera más eficiente y segura.
Desde su rol como desarrolladora líder en el sector inmobiliario, Spectrum ha integrado la sostenibilidad como eje central de todos sus proyectos, asegurando que el crecimiento urbanístico vaya de la mano con la protección ambiental y la mejora de la calidad de vida. La compañía prioriza dejar una huella ambiental positiva mediante el aprovechamiento eficiente de recursos y la puesta en marcha de soluciones que favorecen la convivencia, el bienestar y la movilidad urbana.
Impactos positivos en el entorno y las comunidades
Belem Salomón, gerente de Desarrollo Responsable, subrayó que la estrategia de la empresa apunta a fortalecer comunidades, ecosistemas y ciudades, con proyectos que revitalizan parques, áreas peatonales y barrios enteros. A través de estos esfuerzos, buscan habilitar espacios públicos más seguros y promover alternativas de movilidad sostenible.
La gestión responsable de Spectrum ha permitido que, a pesar de crecer en área construida, sus emisiones hayan disminuido gracias a la integración de energías renovables y criterios de sostenibilidad desde la fase de diseño. Entre las medidas implementadas destacan paneles solares en Naranjo, Portales, Miraflores y Oakland Place, así como la aplicación de iluminación LED, sistemas de control de energía y diseño bioclimático para climatizar áreas comunes.
Más áreas verdes para la ciudad
La urbanizadora ha creado más de 11,000 metros cuadrados de parques urbanos en Miraflores y Oakland Place, promoviendo la salud, el contacto con la naturaleza y un sentido de comunidad. La expansión y revitalización de espacios verdes ayuda a mejorar la calidad del aire y reducir el calor urbano.
Eficiencia hídrica y gestión de residuos
Otro de los ejes clave es la gestión inteligente de recursos naturales. A través de programas que fomentan el uso eficiente del agua, Spectrum ha logrado reducir su consumo en hasta un 37%.
La compostera industrial instalada en Oakland Place y Miraflores ejemplifica el compromiso con la economía circular. Este sistema convierte los residuos orgánicos en compost para nutrir áreas verdes. Según la empresa, en 2025 lograron un récord histórico: el 69% de los desechos generados ya se aprovechan o se desvían del vertedero, posicionando a Spectrum como referencia regional en el manejo de residuos.
Movilidad sostenible y urbanismo humano
Destacan proyectos como el paso a desnivel de Oakland, que incorpora vegetación y seguridad para mejorar la conexión con zona 10, y la ampliación de banquetas en la 13 calle, diseñadas para priorizar accesibilidad y caminar. La firma también lideró la construcción de la ciclovía que va desde la avenida Reforma hasta el Obelisco, fomentando la recreación y modos de transporte limpios. Además, el 26% de los visitantes de Oakland Place utilizan accesos peatonales, mostrando avances en una ciudad más conectada y amigable con el peatón.
Programas sociales y cultura urbana
Bajo su visión integral, Spectrum impulsa proyectos que fusionan arte, comunidad y sostenibilidad. Ejemplo de ello es la escultura Observador de Estrellas, ubicada frente a Parque 14, cuya presencia transforma la experiencia urbana y genera sentido de pertenencia.
Los programas Conviviendo y Spectrum Sostenible apoyan a los residentes en el desarrollo de buenas prácticas ambientales y una convivencia armónica. Junto con el Guatemala Green Building Council, Spectrum Sostenible impulsa talleres y acciones para reducir el consumo de agua y energía, mejorar el ambiente interior y promover el reciclaje.
Con estas iniciativas, Spectrum marca pauta como desarrollador que apuesta por el equilibrio entre crecimiento urbano, respeto ambiental y bienestar social.