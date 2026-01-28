Claro ofrece 230 becas educativas para 2026

Claro refuerza su compromiso con la educación en Guatemala al continuar impulsando su programa de becas escolares para 2026. La empresa destaca por reconocer la importancia de invertir en el talento y crecimiento de sus colaboradores y sus familias, lo que considera un pilar fundamental dentro de su visión empresarial.
Desde 2006, la compañía otorga apoyo económico a los hijos de sus empleados que cursan el ciclo básico, diversificado y universitario. Además, extiende el beneficio de becas a los colaboradores que desean continuar su formación universitaria, fomentando la mejora continua y el desarrollo profesional. Este año, Claro entregó un total de 230 becas: 170 para alumnos de ciclo básico y diversificado y 60 para estudios superiores. El desembolso se realiza de manera directa, reflejándose en la nómina mensual de los padres, quienes reciben este respaldo como apoyo económico directo para la educación de sus hijos.
Para ser beneficiario del programa, los estudiantes deben contar con un promedio mínimo de 89 puntos. Hasta la fecha, Claro Guatemala ha otorgado 2,190 becas a través de esta iniciativa, reafirmando su impacto en la promoción académica y profesional dentro de la organización.
Enfoque en carreras tecnológicas y estratégicas
El director de Recursos Humanos, José Cervantes, resaltó que "la transformación digital y educativa solo es posible invirtiendo en el desarrollo de nuestro equipo y motivando a explorar creatividad y pensamiento crítico a través de la excelencia académica". Por ello, las carreras universitarias elegibles para las becas están relacionadas principalmente con la ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, áreas clave para el desarrollo y proyección de Claro en el sector de telecomunicaciones y automatización.
- Licenciatura en Administración de Sistemas de Información
- Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación
- Ingeniería en Informática y Sistemas
- Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
- Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes Teleinformáticas
- Ingeniería en Ciencia de los Datos
- Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información
- Ingeniería en Computer Science
- Ingeniería en Electrónica
- Marketing
- Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas
- Administración de empresas
- Administración en Hotelería, Turismo y Gastronomía
- Ciencias de la Comunicación
- Contaduría Pública y Auditoría
- Psicología con énfasis Organizacional
- Psicología clínica
- Arte
Compromiso con la innovación y el futuro digital
Claro busca acompañar la evolución de la industria con personal altamente calificado en áreas tecnológicas y de gestión, preparando a su equipo para liderar los avances digitales tanto en Guatemala como globalmente.
José Cervantes indicó que, al incentivar la formación académica y el esfuerzo diario de las nuevas generaciones, la empresa apuesta por grandes transformaciones para el país. "Hacer un mundo mejor a través de la educación es una realidad que Claro vive de cerca", señaló el directivo.
Sobre América Móvil
América Móvil es la líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica y actualmente opera en 23 países de América y Europa. Al cierre de septiembre de 2025, contabilizaba 407.6 millones de accesos, de los cuales 328.7 millones correspondían a clientes de pospago y 78.4 millones a UGIs de línea fija.
