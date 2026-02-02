Sistegua eleva estándares en procesos constructivos

Las marcas USG y Sistegua organizó una jornada de capacitación a trabajadores de la construcción en la sede del Instituto Técnico de Capacitación (Intecap) del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Con una academia móvil, expertos resaltaron charlas sobre buenas prácticas en la construcción, dirigida a estudiantes y profesionales del sector.
La actividad fue organizada por USG Sistegua, empresa dedicada a la distribución de soluciones para la construcción liviana, con el objetivo de fortalecer el conocimiento técnico y práctico en obra. Brandon Roca, capacitador técnico de USG Sistegua, explicó que la empresa se enfoca en la distribución de sistemas livianos de construcción utilizados en distintos proyectos.
Durante la capacitación se realizó la exhibición de cielos falsos y diversos sistemas constructivos con tableros de yeso y productos de cemento de la marca USG. Roca explicó que la firma USG Sistegua también ofrece complementos, herramientas manuales y herramientas eléctricas, otorgando soluciones integrales para el sector de la construcción.
Añadió que estas capacitaciones "buscan elevar los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en los procesos constructivos del país".
USG Sistegua exhibe productos de calidad
Durante la capacitación, la firma presentó demostraciones de sus productos, entre ellos destacó la calidad de su apartado para cielos falsos con un estand en el que los participantes pudieron ver distintos diseños.
La marca también mostró sus herramientas manuales y eléctricas e hizo demostraciones con sus sistemas livianos de construcción.
Durante su charla, el capacitador aseguró que el proyecto de USG Sistegua es innovador que nace para la construcción técnica, sobre los distintos sistemas dinámicos de construcción.