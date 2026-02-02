 Sistegua eleva estándares en procesos constructivos
Empresas

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos

Capacitando a expertos del sector, Sistegua espera elevar los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en procesos de construcción.

Compartir:
-
Durante la jornada de capacitación, las marcas USG y Sistegua presentaron varios de sus productos. / FOTO: Álex Meoño.

Las marcas USG y Sistegua organizó una jornada de capacitación a trabajadores de la construcción en la sede del Instituto Técnico de Capacitación (Intecap) del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Con una academia móvil, expertos resaltaron charlas sobre buenas prácticas en la construcción, dirigida a estudiantes y profesionales del sector.

La actividad fue organizada por USG Sistegua, empresa dedicada a la distribución de soluciones para la construcción liviana, con el objetivo de fortalecer el conocimiento técnico y práctico en obra. Brandon Roca, capacitador técnico de USG Sistegua, explicó que la empresa se enfoca en la distribución de sistemas livianos de construcción utilizados en distintos proyectos.

Durante la capacitación se realizó la exhibición de cielos falsos y diversos sistemas constructivos con tableros de yeso y productos de cemento de la marca USG. Roca explicó que la firma USG Sistegua también ofrece complementos, herramientas manuales y herramientas eléctricas, otorgando soluciones integrales para el sector de la construcción.

Añadió que estas capacitaciones "buscan elevar los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en los procesos constructivos del país".

USG Sistegua exhibe productos de calidad

Durante la capacitación, la firma presentó demostraciones de sus productos, entre ellos destacó la calidad de su apartado para cielos falsos con un estand en el que los participantes pudieron ver distintos diseños.

La marca también mostró sus herramientas manuales y eléctricas e hizo demostraciones con sus sistemas livianos de construcción.

Durante su charla, el capacitador aseguró que el proyecto de USG Sistegua es innovador que nace para la construcción técnica, sobre los distintos sistemas dinámicos de construcción.

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USGSISTEGUA(9) |

USGSISTEGUA(9) /

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USGSISTEGUA(7) |

USGSISTEGUA(7) /

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos | Álex Meoño

USG Sistegua eleva estándares en procesos constructivos / Álex Meoño

En Portada

Entre frío y entusiasmo, arranca el ciclo escolar 2026 t
Nacionales

Entre frío y entusiasmo, arranca el ciclo escolar 2026

10:11 AM, Feb 02
¿Hasta cuándo continuará el frío en Guatemala y por qué se siente con tanta intensidad?t
Nacionales

¿Hasta cuándo continuará el frío en Guatemala y por qué se siente con tanta intensidad?

08:29 AM, Feb 02
El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistast
Nacionales

El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistas

11:04 AM, Feb 02
Cristiano Ronaldo se niega a jugar y agita el campeonato saudít
Deportes

Cristiano Ronaldo se niega a jugar y agita el campeonato saudí

09:16 AM, Feb 02

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos