Buscan nuevo límite en la altura de edificios de la zona 11

Autoridades de tres entidades reportaron que están realizando estudios en la zona 11 capitalina, con el objetivo de establecer un nuevo límite de altura para la construcción de edificios. En un comunicado, indicaron que las instancias que participan en el proceso son la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Cámara de la Construcción y Cámara de Industria y líneas aéreas.
"La resolución RES-DS-464-2025 derogó la resolución RES-DS-084-2020, retomando las cotas de altura para las edificaciones ubicadas en zona 11, de conformidad con la regulación internacional vigente", compartió la DGAC.
En el comunicado, la DGAC indicó que las alturas máximas permitidas son las siguientes:
- Superficie horizontal interna: hasta una cota de 1551 metros sobre el nivel del mar.
- Superficie cónica: con una pendiente establecida del 5%, hasta alcanzar una cota de 1651 metros sobre el nivel del mar.
"Esto significa que todos los proyectos ubicados dentro de esta zona deben ser analizados y eventualmente podrán ser autorizados, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos por la DGAC, enfatizaron.
Además, indicaron que se deben complir las cotas establecidas en la RES-DS-464-2025.
"La DGAC de acuerdo a lo indicado en la resolución RES-DS-464-2025 está realizando un estudio para analizar la posibilidad de definir una nueva altura en ese sector, con el apoyo de líneas aéreas, Cámara de la Construcción y Cámara de Industria", declararon.
Con información de la periodista Dayana Rashón, de Emisoras Unidas FM.