Vicepresidenta Karin Herrera envía saludo de Navidad

La vicepresidenta, Karin Herrera, envió su saludo de Navidad durante la mañana de este miércoles, 24 de diciembre, priorizando un mensaje para la niñez, las mujeres, la juventud, los trabajadores, emprendedores y comunidades.
En esta época quiero celebrar con ustedes las niñas y los niños que merecen un mundo de vida lleno de amor salud y oportunidades", declaró Herrera.
La vicemandataria agregó un reconocimiento a "la fuerza de las mujeres que todos los días sostienen a sus familias y comunidades".
En su saludo, Herrera resaltó el talento de la juventud que sueña, crea y transforma. Agradeció el esfuerzo de trabajadores, emprendedores y generadores de oportunidades.
Gracias por creer en Guatemala y por abrir camino con su trabajo", dijo a los emprendedores y generadores de oportunidades.
Herrera hizo especial mención de quienes impulsan la ciencia: "Gracias por mostrarnos que el conocimiento es la luz que guía nuestro futuro".
"Que esta Navidad nos una con optimismo, fortaleza y la convicción de construir un país donde cada persona pueda crecer, aprender y prosperar", declaró.
"Desde la Vicepresidencia de la República les deseo unas felices fiestas", finalizó.
Mensaje del presidente Arévalo
Horas antes, durante el 23 de diciembre, el presidente, Bernardo Arévalo también envió su saludo navideño, junto a la primera dama, Lucrecia Peinado.
El mandatario instó a prestar atención las historias de los adultos mayores y mirar con esperanza los sueños de los niños.
Cabe resaltar que el mandatario Arévalo y la vicerpesidenta Herrera coincidieron en emitir un video para enviar su saludo de Navidad.
"Desde el corazón de nuestra familia Les deseamos a todos ustedes y a los suyos unas felices fiestas", concluyó el Presidente, Arévalo.