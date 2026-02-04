 Sistegua: Construcción Segura 50 Años del Terremoto de 1976
Empresas

Sistegua impulsa construcción segura a 50 años del terremoto de 1976

A 50 años del devastador terremoto de 1976, Sistegua se unió a la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción para promover construcción segura, prevención sísmica y decisiones técnicas que protejan a miles de familias guatemaltecas.

Compartir:
SISTEGUA , Redes sociales
SISTEGUA / FOTO: Redes sociales

En el marco de los 50 años del terremoto que marcó la historia de Guatemala, el sector construcción e ingeniería se reunió en un encuentro técnico-profesional enfocado en transformar la memoria en acciones concretas de prevención.

La actividad, organizada por la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, congregó a más de 200 especialistas, empresas y entidades técnicas, entre ellas Sistegua, que participó activamente promoviendo la cultura de la seguridad estructural y la reducción del riesgo sísmico.

El evento recordó que la madrugada del 4 de febrero de 1976 un sismo de magnitud 7.5 dejó aproximadamente 23 mil personas fallecidas, más de 76 mil heridas y más de un millón de damnificados, evidenciando la fragilidad del entorno construido de la época.

Cinco décadas después, Guatemala continúa siendo un país altamente sísmico, por lo que expertos coinciden en que la prevención y la construcción segura deben ser prioridades permanentes.

Durante las jornadas se desarrollaron espacios de análisis técnico, intercambio de experiencias internacionales y revisión de buenas prácticas en diseño estructural, normativa, materiales y planificación urbana. El objetivo: convertir el conocimiento en decisiones que impacten directamente en la protección de la vida, la infraestructura crítica y el patrimonio nacional.

Sistegua destacó dentro del encuentro con su presencia institucional y participación en actividades de sensibilización sobre prevención sísmica y construcción resiliente.

Lourdes Coronado, gerente comercial de la empresa, y el ingeniero Carlos Enrique Sanabria, gerente general, representaron a la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones técnicas y proyectos que fortalezcan la seguridad de las edificaciones en el país.

El encuentro también reunió a organizaciones como la Asociación de Industria, Comercio y Servicios para la Construcción (ICS), la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES), el Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG) y gremiales industriales, consolidando un esfuerzo conjunto para fortalecer estándares y cerrar brechas en edificaciones existentes y zonas de riesgo.

Con su participación, Sistegua reafirma su papel como aliado estratégico del sector construcción, apostando por innovación, capacitación y cumplimiento normativo como herramientas clave para construir ciudades más seguras y preparadas ante futuros eventos naturales.

Más detalles

El terremoto ocurrido la madrugada del 4 de febrero de 1976, de magnitud 7.5, dejó aproximadamente 23 mil personas fallecidas, más de 76 mil heridas y a más de un millón de damnificados. La tragedia evidenció de forma dramática cómo la vulnerabilidad del entorno construido amplificó los efectos del sismo.

Cincuenta años después, Guatemala continúa siendo un país altamente sísmico y expuesto a múltiples amenazas naturales.

"Guatemala no puede darse el lujo de repetir los mismos errores. La prevención y la construcción segura no son opcionales: son decisiones que salvan vidas y que deben asumirse con responsabilidad técnica y social", indicó Carlos Enrique Sandoval, director ejecutivo de Cámara de Industria.

"Hoy contamos con mayor conocimiento, normativa y materiales adecuados. El principal desafío no es la falta de información, sino aplicar de forma consistente lo que ya sabemos para reducir la vulnerabilidad de nuestras edificaciones", informó Luis Castellanos, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos