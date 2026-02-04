Sistegua: Construcción Segura 50 Años del Terremoto de 1976

En el marco de los 50 años del terremoto que marcó la historia de Guatemala, el sector construcción e ingeniería se reunió en un encuentro técnico-profesional enfocado en transformar la memoria en acciones concretas de prevención.
La actividad, organizada por la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, congregó a más de 200 especialistas, empresas y entidades técnicas, entre ellas Sistegua, que participó activamente promoviendo la cultura de la seguridad estructural y la reducción del riesgo sísmico.
El evento recordó que la madrugada del 4 de febrero de 1976 un sismo de magnitud 7.5 dejó aproximadamente 23 mil personas fallecidas, más de 76 mil heridas y más de un millón de damnificados, evidenciando la fragilidad del entorno construido de la época.
Cinco décadas después, Guatemala continúa siendo un país altamente sísmico, por lo que expertos coinciden en que la prevención y la construcción segura deben ser prioridades permanentes.
Durante las jornadas se desarrollaron espacios de análisis técnico, intercambio de experiencias internacionales y revisión de buenas prácticas en diseño estructural, normativa, materiales y planificación urbana. El objetivo: convertir el conocimiento en decisiones que impacten directamente en la protección de la vida, la infraestructura crítica y el patrimonio nacional.
Sistegua destacó dentro del encuentro con su presencia institucional y participación en actividades de sensibilización sobre prevención sísmica y construcción resiliente.
Lourdes Coronado, gerente comercial de la empresa, y el ingeniero Carlos Enrique Sanabria, gerente general, representaron a la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones técnicas y proyectos que fortalezcan la seguridad de las edificaciones en el país.
El encuentro también reunió a organizaciones como la Asociación de Industria, Comercio y Servicios para la Construcción (ICS), la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES), el Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG) y gremiales industriales, consolidando un esfuerzo conjunto para fortalecer estándares y cerrar brechas en edificaciones existentes y zonas de riesgo.
Con su participación, Sistegua reafirma su papel como aliado estratégico del sector construcción, apostando por innovación, capacitación y cumplimiento normativo como herramientas clave para construir ciudades más seguras y preparadas ante futuros eventos naturales.
Más detalles
"Guatemala no puede darse el lujo de repetir los mismos errores. La prevención y la construcción segura no son opcionales: son decisiones que salvan vidas y que deben asumirse con responsabilidad técnica y social", indicó Carlos Enrique Sandoval, director ejecutivo de Cámara de Industria.
"Hoy contamos con mayor conocimiento, normativa y materiales adecuados. El principal desafío no es la falta de información, sino aplicar de forma consistente lo que ya sabemos para reducir la vulnerabilidad de nuestras edificaciones", informó Luis Castellanos, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.