Festival de Antigua 2026: Innovaciones y Creatividad

El próximo 12 y 13 de marzo, Antigua Guatemala reunirá a los líderes más influyentes del marketing, la publicidad y la comunicación en Latinoamérica durante el esperado Festival de Antigua 2026. La edición número 19 del evento promete consolidarse nuevamente como el mayor punto de encuentro para profesionales de la creatividad, brindando dos jornadas de aprendizaje, networking y premiación en el icónico Hotel Casa Santo Domingo.
Organizado por la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala, el festival se ha convertido en el principal referente de la industria publicitaria de la región centroamericana, y para esta ocasión vuelve a tener como lema "Donde todos nos juntamos", símbolo del espíritu colaborativo que impulsa a los participantes. Agencias, empresas y creativos de toda Centroamérica y el Caribe intercambiarán ideas e inspiración para llevar las mejores prácticas a sus marcas.
Celebrando la creatividad regional en un entorno único
Para 2026, el Festival de Antigua apuesta por una imagen visual renovada que destaca ilustraciones hechas a mano, un homenaje al trabajo humano y artesanal detrás de cada gran campaña. El evento ofrecerá espacios de conocimiento, conferencias de alto nivel, la zona FDA Tech enfocada en innovación tecnológica y la exhibición de los trabajos finalistas de los Premios FDA 2026.
Durante los dos días, los asistentes tendrán acceso a speakers nacionales e internacionales de primer nivel. Entre los invitados confirmados destacan:
- Luis Madruga, Chief Creative Officer de VLM Latam y del Círculo Creativo de México
- Leandro Raposo, presidente creativo de The Cyranos, Sioux&Cyranos
- Gema Díaz de Pablo, directora creativa en Jungle
- Carlos Arriola, cofundador y director creativo en Carlos y Juan
- Ara Kim, directora creativa en Wieden+Kennedy
Noches de premiación y networking
El Festival de Antigua incluye dos importantes galas. La noche del jueves 12 de marzo se celebrará en El Bosque Cervecería, donde se reconocerá a las campañas guatemaltecas más destacadas del ciclo 2025. Al día siguiente, el viernes 13 de marzo, la gran gala de premiación regional tendrá lugar en el Hotel Casa Santo Domingo. Se distinguirán a las campañas más sobresalientes de Centroamérica y el Caribe en las categorías Oro, Plata y Bronce. Además, se entregarán reconocimientos al Anunciante del Año, Agencia del Año y el prestigioso Grand PRIX.
Daniel Cerillo, presidente de los Premios Festival de Antigua, resaltó que la recta final de inscripciones ya está abierta e invitó a la industria a presentar trabajos que reflejen la pasión y el talento característico de la región. "Este año volveremos a ver esos casos, ideas y estrategias que nos generan un poquito de envidia sana y nos empujan a ser mejores cada día", destacó Cerillo sobre el valor competitivo y colaborativo del evento.
Acceso personalizable y beneficios exclusivos
Quienes deseen asistir podrán adquirir pasaportes de experiencia que permiten seleccionar los accesos según el interés de cada invitado. Los socios de la Comunidad pueden invertir entre 50 y 140 dólares para obtener entradas completas; los no socios pueden acceder desde 80 hasta 170 dólares. Para estudiantes activos, se ofrece un descuento especial de 80 dólares que incluye ingreso a todas las charlas, la zona FDA Tech y las dos fiestas de premiación.
Las personas interesadas pueden revisar la agenda, detalles de hospedaje y alimentación, así como contactar al festival a través de Instagram y Facebook como @festivaldeantigua.