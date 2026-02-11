Copa Herbalife: Torneo de Tenis Juvenil ITF en Marcha

El Club Alemán, ubicado en la zona 15, será el escenario de la IV edición de la Copa Herbalife, integrada en el prestigioso ITF World Tennis Tour Junior, dirigida a jugadores menores de 18 años. Este torneo internacional, que regresa a Guatemala gracias al apoyo de Herbalife como patrocinador principal, otorga puntos decisivos en el ranking global juvenil y se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes para las jóvenes promesas del tenis en la región.
El torneo ostenta la categoría J60, lo que significa que el campeón recibirá 60 puntos ITF, el finalista 36, los semifinalistas 18, los cuartofinalistas 10 y quienes lleguen a octavos de final sumarán 5 puntos. Esta estructura de puntos convierte al evento en una plataforma clave para el desarrollo de talentos juveniles que aspiran a dar el salto al circuito profesional.
Un semillero de futuras estrellas del tenis mundial
La competencia, que tendrá lugar del 14 al 21 de febrero en las canchas del Club Alemán, reunirá a más de 110 atletas de 20 países distintos. A lo largo del tiempo, torneos de este nivel han impulsado la carrera de figuras que hoy brillan en el circuito profesional. Entre ellas destaca Sofia Kenin, quien jugó este tipo de competencias en 2014 antes de conquistar el Australian Open en 2020 y llegar a la final de Roland Garros. Otra referente es Mónica Puig de Puerto Rico, triunfadora en Guatemala en 2008 y ganadora de la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro tras vencer a Serena Williams en la final. También figuran el japonés Yoshihito Nishioka, campeón aquí en 2011 y mejor clasificado ATP #24, y el serbio Miomir Kecmanovic, vencedor en Guatemala en 2014 y ex ATP #26.
Modalidades y competidores destacados
La Copa Herbalife abarca tanto la modalidad de singles como de dobles, en masculino y femenino. Entre los jugadores más destacados de la edición actual está Mikael Ali Baig de Pakistán, siembra número uno con ranking ITF #285. En el cuadro principal de varones tendrán participación los guatemaltecos Gianluigi Martini (#918 ITF), Mario López (#1645 ITF), Mateo Herrarte (#1712), Martín García (#1782) y Antonio Castellanos.
En la fase de clasificación buscarán su pase los nacionales Antonio Guarcax (#1790 ITF), Julián García (#1907 ITF), José Aníbal Martínez (#2083 ITF), Anthony Vásquez (#2174 ITF), junto con Jorge Estévez, Gabriel Benfeldt, Emilio Aceituno, Juan Ignacio Berger e Ian Pérez. Como alternos aparecen nombres como Herbert Argueta, Matías González, Christian Kepfer, Constantino Mijas, Markus Fangmeier, Juan Pablo Castañeda, Nicolás Vásquez, Ian Lemke y Bryan Ralda.
La rama femenina tendrá como principal favorita a la mexicana Romina Domínguez (#333 ITF). Dentro del cuadro principal competirán también Sofía Álvarez (#978 ITF), Sofía Tejada (#1083 ITF), Carmen Fuentes (#1150 ITF) y Nicole Díaz (#1924 ITF).
Para la clasificación femenina, se inscribieron Luciana Mejía (#1900 ITF), Mariana Ibarra, Valentina Schaeffer, Anika Javora y Paulina Herrera, mientras que la lista de alternas incluye a Dana Bydoun, Malany Castro, Daniela Cruz, Sofía Díaz, Sofía Méndez y Katia Pemueller.
Cronograma y transmisión en vivo
Las etapas de clasificación se disputarán el sábado 14 y domingo 15 de febrero, habilitando solo cuatro plazas por rama para acceder al cuadro principal. La competencia oficial comienza el lunes 16 de febrero con encuentros de singles, mientras que los partidos de dobles arrancarán el martes 17, ambos desde las 9:00 de la mañana.
El viernes 20 de febrero se celebrarán las semifinales de singles y las finales de dobles. Las finales absolutas, tanto masculina como femenina, tendrán lugar el sábado y marcarán el cierre de la Copa Herbalife. Todos los encuentros desde semifinales y hasta las finales podrán verse en vivo a través de Tigo Sports.