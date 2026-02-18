Revolución en Movilidad: 6 Motocicletas Serpento del Gallo Más Gallo

El Gallo Más Gallo impulsa la movilidad en Guatemala al presentar seis nuevos modelos de motocicletas de su marca Serpento y lanzar la campaña publicitaria "Moviendo a Guatemala", que destaca el esfuerzo diario de quienes trabajan para sacar adelante al país.
En el marco del Moto Show, una plataforma nacional para la exhibición y prueba de motocicletas, El Gallo Más Gallo anunció la expansión de su portafolio con nuevos modelos diseñados para responder a las necesidades de transporte de diferentes segmentos de la población guatemalteca. La marca Serpento, que forma parte de Grupo Monge, refuerza su compromiso con soluciones de movilidad prácticas, confiables y al alcance de miles de guatemaltecos.
Innovación y respaldo para el motociclista guatemalteco
Serpento suma 22 modelos en su portafolio, entre los que se incluyen opciones deportivas, todoterreno, motomensajeras, scooters, cuatrimotos, moto cargo y tuk tuks, todos con diseño moderno y precios competitivos. Durante el evento, la marca presentó sus seis lanzamientos más recientes:
- Aspid 200 cc: Diseñada específicamente para el segmento mensajero, ofreciendo eficiencia y durabilidad.
- Bronco Pro 200 cc y Tank 250 cc: Estas cuatrimotos están pensadas para quienes buscan aventura y rendimiento en terrenos difíciles.
- FS 250 cc: Un modelo robusto que se integra al segmento todoterreno, ideal para explorar caminos desafiantes.
- Rally 300 cc y RS 300 cc: Estos modelos innovadores incorporan tecnología avanzada, como encendido a distancia sin llave física y un sistema de alarma integrado, elevando los estándares de seguridad y comodidad.
Con estos lanzamientos, Serpento amplía significativamente su oferta en cilindradas superiores y refuerza su posicionamiento en segmentos que demandan un mayor desempeño y características avanzadas. Nahun Rodriguez, administrador de la categoría de motocicletas Serpento, subrayó la importancia de estos eventos.
Estos nuevos modelos fortalecen la presencia de Serpento en segmentos de mayor cilindrada y prestaciones superiores, ampliando sus alternativas para quienes buscan un vehículo de alto rendimiento.
Una campaña con identidad guatemalteca
La campaña "Moviendo a Guatemala" nace de analizar de forma profunda al usuario de motocicleta en el país, comprendiendo intereses y preocupaciones a la hora de adquirir una moto. El mensaje central destaca que "con Serpento te mueves tú, mueves a Guatemala", posicionando la marca como aliada en el camino de superación personal y progreso colectivo.
Jorge Valdez, gerente de Mercadeo de El Gallo Más Gallo, señaló que la nueva estrategia busca reunir a la comunidad motociclista y a quienes desean una opción de movilidad segura y accesible. La empresa apoya a sus clientes ofreciendo asesoría, financiamiento y una amplia red de talleres para respaldo posventa.
Moto Show: Experiencia integral para el cliente
El Moto Show recorrerá distintas localidades del país durante el año, acercando la experiencia de compra integral a motociclistas, clientes y público en general. Los asistentes podrán ver modelos, probarlos y recibir asesoría técnica, así como facilidades de financiamiento y acceso a productos diseñados específicamente para el mercado guatemalteco. Nahun Rodríguez, administrador de la categoría de motocicletas Serpento, explicó que el evento permite mostrar cómo Serpento se ajusta a las realidades de quienes usan la motocicleta en su día a día para trabajar, emprender o movilizarse de forma personal.
- Serpento garantiza su servicio con más de 131 talleres a nivel nacional y cuatro centros especializados propios.
- Los repuestos y mantenimientos están disponibles en todo el país, respaldando la inversión de cada usuario.
El Gallo Más Gallo y Serpento: Accesibilidad, variedad y respaldo
El Gallo Más Gallo destaca por su red de más de 160 tiendas y una propuesta enfocada en productos para el hogar y tecnología, integrando la movilidad entre sus principales categorías. La distribución exclusiva de Serpento en estos puntos de venta y su cobertura nacional consolidan a ambas marcas como referentes en soluciones accesibles y adaptadas al entorno guatemalteco.
Con 15 años en el mercado local, Serpento se posiciona como una alternativa confiable para quienes buscan movilidad eficiente, con modelos que se ajustan tanto a entornos urbanos como rurales y a los diferentes estilos de vida en Guatemala.
El evento y sus iniciativas refuerzan la proyección de El Gallo Más Gallo como una empresa orientada a mejorar la calidad de vida a través de opciones de transporte respaldadas y asequibles.