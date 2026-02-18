 Revolución en Movilidad: 6 Motocicletas Serpento del Gallo Más Gallo
Empresas

El Gallo Más Gallo revoluciona la movilidad en el país con seis innovadoras motocicletas Serpento

Serpento, marca de motocicletas de Grupo Monge, lanza seis innovadores modelos en Guatemala, mejorando la movilidad de miles y consolidando su presencia en el mercado.

Motocicletas Serpento, Cortesía
Motocicletas Serpento / FOTO: Cortesía

El Gallo Más Gallo impulsa la movilidad en Guatemala al presentar seis nuevos modelos de motocicletas de su marca Serpento y lanzar la campaña publicitaria "Moviendo a Guatemala", que destaca el esfuerzo diario de quienes trabajan para sacar adelante al país.

En el marco del Moto Show, una plataforma nacional para la exhibición y prueba de motocicletas, El Gallo Más Gallo anunció la expansión de su portafolio con nuevos modelos diseñados para responder a las necesidades de transporte de diferentes segmentos de la población guatemalteca. La marca Serpento, que forma parte de Grupo Monge, refuerza su compromiso con soluciones de movilidad prácticas, confiables y al alcance de miles de guatemaltecos.

Innovación y respaldo para el motociclista guatemalteco

Serpento suma 22 modelos en su portafolio, entre los que se incluyen opciones deportivas, todoterreno, motomensajeras, scooters, cuatrimotos, moto cargo y tuk tuks, todos con diseño moderno y precios competitivos. Durante el evento, la marca presentó sus seis lanzamientos más recientes:

  • Aspid 200 cc: Diseñada específicamente para el segmento mensajero, ofreciendo eficiencia y durabilidad.
  • Bronco Pro 200 cc y Tank 250 cc: Estas cuatrimotos están pensadas para quienes buscan aventura y rendimiento en terrenos difíciles.
  • FS 250 cc: Un modelo robusto que se integra al segmento todoterreno, ideal para explorar caminos desafiantes.
  • Rally 300 cc y RS 300 cc: Estos modelos innovadores incorporan tecnología avanzada, como encendido a distancia sin llave física y un sistema de alarma integrado, elevando los estándares de seguridad y comodidad.

Con estos lanzamientos, Serpento amplía significativamente su oferta en cilindradas superiores y refuerza su posicionamiento en segmentos que demandan un mayor desempeño y características avanzadas. Nahun Rodriguez, administrador de la categoría de motocicletas Serpento, subrayó la importancia de estos eventos.

Estos nuevos modelos fortalecen la presencia de Serpento en segmentos de mayor cilindrada y prestaciones superiores, ampliando sus alternativas para quienes buscan un vehículo de alto rendimiento.

Una campaña con identidad guatemalteca

La campaña "Moviendo a Guatemala" nace de analizar de forma profunda al usuario de motocicleta en el país, comprendiendo intereses y preocupaciones a la hora de adquirir una moto. El mensaje central destaca que "con Serpento te mueves tú, mueves a Guatemala", posicionando la marca como aliada en el camino de superación personal y progreso colectivo.

Jorge Valdez, gerente de Mercadeo de El Gallo Más Gallo, señaló que la nueva estrategia busca reunir a la comunidad motociclista y a quienes desean una opción de movilidad segura y accesible. La empresa apoya a sus clientes ofreciendo asesoría, financiamiento y una amplia red de talleres para respaldo posventa.

Moto Show: Experiencia integral para el cliente

El Moto Show recorrerá distintas localidades del país durante el año, acercando la experiencia de compra integral a motociclistas, clientes y público en general. Los asistentes podrán ver modelos, probarlos y recibir asesoría técnica, así como facilidades de financiamiento y acceso a productos diseñados específicamente para el mercado guatemalteco. Nahun Rodríguez, administrador de la categoría de motocicletas Serpento, explicó que el evento permite mostrar cómo Serpento se ajusta a las realidades de quienes usan la motocicleta en su día a día para trabajar, emprender o movilizarse de forma personal.

  • Serpento garantiza su servicio con más de 131 talleres a nivel nacional y cuatro centros especializados propios.
  • Los repuestos y mantenimientos están disponibles en todo el país, respaldando la inversión de cada usuario.

El Gallo Más Gallo y Serpento: Accesibilidad, variedad y respaldo

El Gallo Más Gallo destaca por su red de más de 160 tiendas y una propuesta enfocada en productos para el hogar y tecnología, integrando la movilidad entre sus principales categorías. La distribución exclusiva de Serpento en estos puntos de venta y su cobertura nacional consolidan a ambas marcas como referentes en soluciones accesibles y adaptadas al entorno guatemalteco.

Con 15 años en el mercado local, Serpento se posiciona como una alternativa confiable para quienes buscan movilidad eficiente, con modelos que se ajustan tanto a entornos urbanos como rurales y a los diferentes estilos de vida en Guatemala.

El evento y sus iniciativas refuerzan la proyección de El Gallo Más Gallo como una empresa orientada a mejorar la calidad de vida a través de opciones de transporte respaldadas y asequibles.

