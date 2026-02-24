 Banco Promerica Premia a 135 Clientes con Q140,000
Empresas

Banco Promerica premia a 135 clientes con más de Q140,000 gracias a su promoción "¡Sueña, Ahorra y Gana!"

Banco Promerica renueva su compromiso de desarrollar programas que recompensen la fidelidad, motiven el hábito del ahorro y generen oportunidades reales de crecimiento para sus clientes

Compartir:
Promerica Ahorro, Promerica
Promerica Ahorro / FOTO: Promerica

Banco Promerica concluyó con éxito la campaña "¡Sueña, Ahorra y Gana!", una iniciativa que reafirma su compromiso de impulsar el ahorro como herramienta para cumplir metas personales.

En esta edición, 135 clientes fueron beneficiados con más de Q140,000 en premios, consolidando al banco como un aliado estratégico para quienes buscan fortalecer su futuro financiero.

La campaña estuvo vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y permitió participar tanto a quienes abrieron una nueva cuenta de ahorro como a los clientes existentes que incrementaron sus saldos durante el período de la promoción.

Foto embed
Banco ahorro - promerica

Esta dinámica fomentó activamente una cultura de ahorro responsable, alineada con la visión del banco de acompañar a los guatemaltecos en la construcción de un patrimonio sólido.

Como parte de los incentivos, los ganadores recibieron reintegros en efectivo desde Q250 hasta Q25,000, así como estadías vacacionales y tarjetas de regalo por Q1,000, premios diseñados para generar experiencias memorables y contribuir al bienestar financiero de cada cliente.

Más detalles

En busca de brindar una experiencia ágil y conveniente, los premios en efectivo fueron acreditados directamente en las cuentas de ahorro ganadoras, garantizando acceso inmediato a los fondos.

Por su parte, las tarjetas de regalo y estadías vacacionales fueron entregadas personalmente, reafirmando el compromiso de Banco Promerica en ofrecer soluciones simples, seguras y centradas en el usuario.

Foto embed
Banco ahorro - Promerica

Con esta premiación, Banco Promerica renueva su compromiso de desarrollar programas que recompensen la fidelidad, motiven el hábito del ahorro y generen oportunidades reales de crecimiento para sus clientes. El banco invita a más guatemaltecos a sumarse a iniciativas que impulsan sus metas y fortalecen su estabilidad económica.

Para conocer más sobre los beneficios, promociones vigentes y oportunidades de ahorro, visite www.bancopromerica.com.gt o acérquese a cualquiera de nuestras agencias

Foto embed
Ahorro - Promerica

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.SeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos