Banco Promerica Premia a 135 Clientes con Q140,000

Banco Promerica concluyó con éxito la campaña "¡Sueña, Ahorra y Gana!", una iniciativa que reafirma su compromiso de impulsar el ahorro como herramienta para cumplir metas personales.
En esta edición, 135 clientes fueron beneficiados con más de Q140,000 en premios, consolidando al banco como un aliado estratégico para quienes buscan fortalecer su futuro financiero.
La campaña estuvo vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y permitió participar tanto a quienes abrieron una nueva cuenta de ahorro como a los clientes existentes que incrementaron sus saldos durante el período de la promoción.
Esta dinámica fomentó activamente una cultura de ahorro responsable, alineada con la visión del banco de acompañar a los guatemaltecos en la construcción de un patrimonio sólido.
Como parte de los incentivos, los ganadores recibieron reintegros en efectivo desde Q250 hasta Q25,000, así como estadías vacacionales y tarjetas de regalo por Q1,000, premios diseñados para generar experiencias memorables y contribuir al bienestar financiero de cada cliente.
Más detalles
En busca de brindar una experiencia ágil y conveniente, los premios en efectivo fueron acreditados directamente en las cuentas de ahorro ganadoras, garantizando acceso inmediato a los fondos.
Por su parte, las tarjetas de regalo y estadías vacacionales fueron entregadas personalmente, reafirmando el compromiso de Banco Promerica en ofrecer soluciones simples, seguras y centradas en el usuario.
Con esta premiación, Banco Promerica renueva su compromiso de desarrollar programas que recompensen la fidelidad, motiven el hábito del ahorro y generen oportunidades reales de crecimiento para sus clientes. El banco invita a más guatemaltecos a sumarse a iniciativas que impulsan sus metas y fortalecen su estabilidad económica.
Para conocer más sobre los beneficios, promociones vigentes y oportunidades de ahorro, visite www.bancopromerica.com.gt o acérquese a cualquiera de nuestras agencias