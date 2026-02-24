Coralsa Expande Little Caesars en Centroamérica: 200+ Tiendas

La empresa Coralsa continúa fortaleciendo su presencia en la región con la expansión sostenida de restaurantes Little Caesars en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, alcanzando un hito significativo al superar los 200 puntos de venta en los tres países.
Este logro marca un momento clave en los 26 años de trayectoria de Coralsa, consolidando su posición como uno de los principales operadores de la marca en Centroamérica y reafirmando su compromiso con la inversión, el crecimiento y la cercanía con sus clientes.
"En Little Caesars y en Coralsa, nos sentimos muy orgullosos por alcanzar el hito de tener más de 200 puntos de venta de esta gran marca en los tres países que operamos", expresó Rodrigo Aldana, CEO y Director de Alimentos Corporativos de Coralsa.
Más de dos décadas de crecimiento regional
La historia de Little Caesars en la región comenzó hace más de dos décadas en Guatemala, donde Coralsa inició operaciones hace 26 años. Posteriormente, la empresa expandió su presencia hacia El Salvador y Nicaragua, fortaleciendo su red de restaurantes y ampliando su alcance a millones de consumidores.
Este crecimiento ha sido acompañado por una estrategia enfocada en ofrecer productos de calidad a precios accesibles, manteniendo estándares consistentes en cada punto de venta.
Según Aldana, la expansión de la marca no solo representa crecimiento empresarial, sino también una oportunidad para generar impacto económico y social.
"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir creciendo, invirtiendo y generando oportunidades", afirmó.
- Impacto en el empleo y la economía
Uno de los pilares del crecimiento de Coralsa ha sido la generación de empleo en los países donde opera. La expansión de Little Caesars ha contribuido a crear miles de puestos de trabajo, fortaleciendo la economía local y brindando oportunidades de desarrollo profesional.
Además, la compañía destaca su enfoque en ofrecer productos accesibles, contribuyendo a que más familias puedan disfrutar de sus productos sin afectar significativamente su economía.
La empresa también ha construido su cultura organizacional sobre valores orientados al crecimiento, la excelencia operativa y la cercanía con colaboradores y clientes, promoviendo un ambiente laboral dinámico y una experiencia positiva en cada restaurante.
- Proyección de crecimiento en la región
Coralsa proyecta continuar con su estrategia de expansión en Centroamérica, con la apertura de nuevos restaurantes y el fortalecimiento de su presencia en mercados clave.
La compañía busca mantener el ritmo de crecimiento que la ha caracterizado durante más de dos décadas, apostando por la innovación, la inversión y la mejora continua en la experiencia del cliente.
Con este nuevo hito, Little Caesars y Coralsa consolidan su posicionamiento como una de las cadenas de pizza con mayor presencia en la región, reafirmando su objetivo de llevar su propuesta de valor a más hogares.
La empresa aseguró que continuará enfocándose en ofrecer productos accesibles, generar empleo y fortalecer su relación con las comunidades donde opera, llevando no solo pizza, sino también oportunidades y crecimiento económico en Centroamérica.