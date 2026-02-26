 Prudence presenta su campaña "Resbalar es Delicioso"
Prudence lanza en Guatemala la campaña "Resbalar es Delicioso", promoviendo el uso de lubricantes íntimos como parte esencial del autocuidado y la salud sexual, desmitificando tabúes y elevando el bienestar sexual.

La marca Prudence, reconocida líder en bienestar y salud sexual, lanzó oficialmente en Guatemala su campaña "Resbalar es Delicioso", una iniciativa que busca derribar mitos y normalizar el uso de lubricantes íntimos como parte fundamental del bienestar, la seguridad y el placer sexual. La propuesta se presenta con un mensaje claro: el lubricante no es solo para ciertos momentos, sino una herramienta esencial para potenciar la experiencia y el autocuidado.

La marca enfatiza que el uso de lubricantes no representa un problema en la vida sexual, sino la decisión consciente de priorizar el confort y el bienestar. El lema "desbloquear un nuevo nivel" invita a las personas a integrar información y productos adecuados para transformar el placer en una experiencia más rica y saludable.

La campaña da protagonismo a la línea de lubricantes y geles íntimos de Prudence, todos elaborados a base de agua y diseñados para adaptarse con facilidad a las necesidades de quienes buscan comodidad y seguridad. Entre sus principales atributos se encuentran:

  • Compatibilidad total con condones de látex
  • Ideales para el uso con juguetes sexuales
  • Limpieza sencilla y sin residuos pegajosos
  • Textura ligera y sensación suave

Ventajas 

  • Reducción de la fricción y prevención de molestias
  • Disminución del riesgo de micro lesiones
  • Mayor comodidad durante las relaciones sexuales
  • Aumento de la sensibilidad y el placer
  • Promoción de experiencias íntimas más prolongadas y satisfactorias

La gama de productos incluye presentaciones que van desde gel natural, gel con sabor a fresa y versiones sabor uva, grosella y natural en formatos de 75 ml y 30 ml. Todos los productos cumplen con estrictos estándares de calidad y han sido dermatológicamente probados, garantizando seguridad y confianza para quienes los usan.

Educación y la conversación abierta

Durante la presentación, Alan Vera, director de Marketing de Lubricantes y Condones Prudence, recalcó que la compañía busca que el placer y el autocuidado se vivan sin culpa ni vergüenza. "‘Resbalar es Delicioso’ nace para normalizar el uso de lubricantes como un acto responsable y saludable. Queremos que en Guatemala se entienda que emplear lubricante no implica un problema, sino la prioridad al bienestar y el placer de cada persona", afirmó Vera.

Vera también señaló que el compromiso de Prudence va más allá del producto, con el objetivo de generar una cultura sexual informada, respetuosa y sin tabúes. El hashtag #ResbalarEsDelicioso impulsa en redes sociales una narrativa fresca, divertida y libre de prejuicios en torno a la lubricación íntima, motivando a las personas a dialogar abiertamente sobre el cuidado y la satisfacción sexual.

Educación sexual

Esta campaña es parte de las acciones sociales de Prudence, que históricamente ha apoyado la educación sexual en Guatemala y América Latina a través de iniciativas como "Hablemos sin vergüenza", desarrollada junto a artistas como Residente. El objetivo se mantiene claro: combatir la desinformación y fomentar prácticas seguras y responsables.

"Resbalar es Delicioso" se presenta como mucho más que un simple eslogan; es una invitación a vivir una sexualidad informada, responsable y libre de estigmas. Con esta campaña en Guatemala, Prudence ratifica su intención de acompañar a las personas en todas las etapas de su vida sexual, promoviendo productos de alta calidad y conversaciones sinceras que faciliten una sociedad más informada.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital

