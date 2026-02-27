Epa revoluciona la compra con showroom inmersivo y drive-thru

EPA introduce un nuevo estándar en la experiencia de compra en Guatemala con la inauguración de su moderno Showroom y Drive Thru en la tienda Portales, una propuesta que promete transformar la forma en que los clientes eligen productos para el hogar. Esta innovadora iniciativa integra inspiración, funcionalidad y agilidad en un recorrido único por ambientes reales, permitiendo a los visitantes vivir cada espacio antes de decidir una compra.
Ambientes reales y variedad en un solo lugar
Los clientes pueden recorrer una serie de ambientes integrados, iluminados y preparados con acabados de última tendencia. La tienda exhibe una cuidada selección de mobiliario moderno y funcional, ideal para quienes buscan tomar decisiones informadas y recibir inspiración para nuevos proyectos en casa. En los pasillos de pisos y azulejos, así como en las áreas dedicadas a baños, los visitantes encuentran una amplia gama de productos, desde tinas, duchas y grifos hasta inodoros, lavamanos, espejos y accesorios en distintos tamaños, formas y tonalidades.
El pasillo central sorprende con ambientes como estudio, cocina, sala, habitación y roperos montados para que cada visitante visualice opciones ideales para renovar o equipar diversos espacios del hogar. Además, el showroom cuenta con un centro de color donde expertos preparan hasta seis mil tonalidades de pintura, adaptándose a toda preferencia y estilo.
Soluciones pensadas para una experiencia ágil y segura
EPA apuesta por una atención eficiente con la incorporación del sistema Drive Thru, donde los clientes pueden retirar sus compras sin bajarse del vehículo. Esta solución agiliza el proceso final, ofreciendo comodidad y ahorro de tiempo. Vladimir Osorio, gerente comercial, resaltó que la propuesta busca facilitar una compra más segura y planificada al permitir a los usuarios experimentar y comparar los productos en ambientes reales.
En la zona exterior, los sets de terraza y patios muestran muebles aptos para exteriores, sombrillas, luces, hieleras y churrasqueras, diseñadas para crear espacios de esparcimiento en cualquier hogar.
Un compromiso con la evolución constante
Guillermo Blanco, gerente general de EPA, subrayó que el nuevo Showroom y el servicio Drive Thru reflejan el esfuerzo de la marca por anticipar y responder a las necesidades de sus clientes. EPA fortalece así su posición como referente en soluciones para el hogar, apostando por una propuesta clara, eficiente y cercana, y promete seguir implementando mejoras que consoliden su liderazgo en el mercado.
Oferta amplia y canales de contacto
Más de quince mil productos están disponibles en Portales Zona 17, Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, San José Pinula y El Tinajón en Quetzaltenango. EPA también permite realizar compras de manera remota a través de epaenlinea.com, el centro de contacto y WhatsApp 2305-0100, brindando alternativas prácticas y seguras para quienes prefieren hacer pedidos sin salir de casa.
La invitación queda abierta para que todos los guatemaltecos conozcan esta nueva experiencia, recorran ambientes inspiradores y accedan a soluciones integrales para transformar sus proyectos en realidades concretas.
Expansión y servicios regionales de EPA
EPA, con origen en Venezuela en 1992, cuenta con una sólida red de tiendas en Centroamérica que incluye cinco sucursales en Costa Rica, tres en El Salvador y cinco en Guatemala ubicadas en Calzada Roosevelt, Zona Portales (zona 17), Carretera a El Salvador, Rambla 10 y Quetzaltenango. Además, los usuarios tienen acceso a una tienda en línea y un centro de contacto para recibir asesoría personalizada.
EPA ofrece más de 15,000 artículos y mantiene comunicación activa a través de sus redes sociales Facebook (@EPAGuatemala) e Instagram (@epaguate).