Micoope y Wachalal: Educación Renovada para 50,000 Jóvenes

El Sistema MICOOPE, en colaboración con Cooperativa Ecosaba, dio inicio oficial al ciclo escolar 2026 de su innovador Programa Educativo WACHALAL, reafirmando así su compromiso con la formación integral de la niñez y juventud guatemalteca. Este lanzamiento, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2026 en Guatemala, marca el comienzo de una propuesta educativa renovada que busca fortalecer habilidades cruciales para el desarrollo personal y comunitario en el país.
La iniciativa WACHALAL, cuyo nombre significa "hermandad" en idioma quiché, se ha consolidado desde su creación en 2017 como un pilar educativo fundamental en Guatemala. Para este nuevo ciclo, el programa presenta un enfoque pedagógico actualizado que pone especial énfasis en el refuerzo de la lectura, el fomento de la autoestima y el desarrollo del trabajo en equipo, elementos considerados esenciales para que los participantes construyan un proyecto de vida sólido y exitoso.
Desde su concepción, WACHALAL ha logrado impactar positivamente a más de 292,567 alumnos en más de 900 centros educativos distribuidos en los 22 departamentos de Guatemala. Su amplio alcance, que se extiende a más de 204 municipios, es posible gracias al respaldo y la implementación estratégica de las 24 cooperativas que integran el Sistema MICOOPE, en una alianza crucial con el Ministerio de Educación (MINEDUC), demostrando la magnitud y el éxito de esta propuesta educativa a nivel nacional.
Una propuesta educativa integral y avalada
El Programa Educativo WACHALAL se alinea rigurosamente con el Currículum Nacional Base (CNB) de Guatemala, garantizando así la pertinencia y calidad de sus contenidos. Más allá de las habilidades académicas básicas, la propuesta promueve activamente la educación en finanzas personales, el espíritu emprendedor y la internalización de valores cooperativistas, considerados pilares esenciales para que los jóvenes construyan un futuro lleno de oportunidades y contribuyan de manera significativa al desarrollo sostenible de sus comunidades.
Para el ciclo escolar 2026, el programa concentrará sus esfuerzos en estudiantes del INED Ulew Kotz’i’j, ubicado en San Juan Sacatepéquez. La meta es beneficiar a 50,000 niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, brindándoles herramientas y conocimientos que trasciendan el aula y los preparen de manera efectiva para los desafíos y oportunidades del mundo actual.
Willy Soto, gerente de Educación y Sostenibilidad del Sistema MICOOPE, destacó la visión profunda detrás de WACHALAL. "Nació con el propósito de brindar una propuesta educativa para niños y jóvenes de las comunidades donde las cooperativas del Sistema MICOOPE tienen presencia. Con este programa cumplimos el Quinto Principio Cooperativista, que se centra en la educación, capacitación e información, y como la red de cooperativas más grande del país, reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y sus comunidades a través de la educación financiera, el desarrollo personal y la ayuda mutua", afirmó Soto, enfatizando la importancia de la formación para el progreso colectivo.
Metodologías activas para un aprendizaje significativo
El programa WACHALAL aborda una variedad de contenidos cruciales que incluyen el trabajo en equipo, las finanzas personales, el cooperativismo, el emprendimiento y la innovación. Para asegurar un aprendizaje dinámico, participativo y efectivo, se emplean metodologías activas de vanguardia como el Ciclo de Kolb y el Aprendizaje Basado en Proyectos, que permiten a los estudiantes aprender desde la experiencia práctica y aplicar los conocimientos en contextos reales, fomentando así una comprensión más profunda y duradera.
Por su parte, Mario Chet, gerente general de Cooperativa Ecosaba, expresó el profundo orgullo de su institución al ser parte activa de esta iniciativa transformadora. "Para Cooperativa Ecosaba es un orgullo dar inicio al ciclo escolar 2026 de WACHALAL. Creemos firmemente en la educación cooperativista como la base sólida para formar jóvenes con valores arraigados y un compromiso genuino con sus comunidades; cuando aprendemos a trabajar en equipo, construimos un mejor futuro para Guatemala", señaló Chet, subrayando la importancia de la colaboración y la formación de ciudadanos responsables para el progreso nacional.
MICOOPE: Un Gigante Cooperativista al Servicio de Guatemala
El Sistema MICOOPE representa una fuerza económica y social significativa en Guatemala, siendo un motor clave para el desarrollo. Está conformado por 24 cooperativas asociadas a nivel nacional, las cuales operan en más de 1,000 puntos de atención al asociado, garantizando una cobertura extensa. Bajo los principios fundamentales de cooperación, solidaridad y ayuda mutua, MICOOPE atiende a más de 2.9 millones de asociados en todo el país, consolidándose como la red de integración cooperativa y solidaria más importante y de mayor impacto en la nación.
Además de su vasta labor educativa y social, MICOOPE ofrece una amplia gama de servicios financieros accesibles que incluyen ahorros, préstamos, seguros, remesas, tarjetas de débito y crédito, así como servicios de casa de cambio. Esta oferta integral no solo facilita el acceso a productos financieros, sino que también contribuye de manera directa al bienestar económico y al empoderamiento de millones de guatemaltecos, promoviendo la inclusión y el desarrollo sostenible en diversas comunidades.