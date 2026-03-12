Nempresa lanza Hub Industrial en Guatemala

Nempresa lanzó la construcción de Hub Industrial, un ambicioso ecosistema de 88 bodegas que busca potenciar la competitividad del sector industrial en la región sur del área metropolitana de Guatemala, en un momento donde la economía nacional crece cerca del 4% anual y la infraestructura sigue siendo un eje clave para el desarrollo.
El complejo se ubica en el kilómetro 3.2 de la VAS Petapa - Amatitlán, un corredor con alta densidad urbana y una vitalidad económica destacada. Hub Industrial conecta infraestructura moderna, acceso al talento y una logística eficiente en una de las zonas con mayor proyección industrial del país. El plan contempla dos etapas: la primera entregará 47 bodegas en 2026 y la segunda sumará 41 más en 2027, enfocadas en cubrir la demanda actual de metros industriales listos para operar.
Hub Industrial no es solo una agrupación de bodegas, sino un ecosistema estratégico que facilita la expansión de las empresas con visión patrimonial y operatividad eficiente, explicó el ingeniero Hugo Bosque, CEO de Nempresa. La cercanía con la ciudad y los principales flujos logísticos se transforma en un factor determinante para elevar la competitividad empresarial.
Punto neurálgico: San Miguel Petapa
El proyecto se inserta en San Miguel Petapa, municipio consolidado como uno de los más urbanos del país, con acceso a mano de obra calificada y una ubicación estratégica que mantiene a las empresas cerca de los centros de consumo y canales de distribución más importantes. La conectividad con rutas clave como la CA-9, Atanasio Tzul, Boca del Monte y Carretera a El Salvador refuerza el papel logístico de esta zona.
El entorno convierte a Hub Industrial en una opción para compañías que buscan eficiencia y proyección de crecimiento a largo plazo, sin la necesidad de continuas mudanzas.
Infraestructura moderna y protección patrimonial
El diseño incorpora especificaciones técnicas actuales y demandadas por la industria:
- Altura de hombro de 8 metros
- Mezzanines
- Estructura de acero robusta
- Red hidráulica de alta capacidad
- Drenaje pluvial con pozos de absorción
- Planta de tratamiento de aguas residuales
- Suministro eléctrico eficiente
- Seguridad perimetral con control de accesos
- Áreas de circulación amplias adaptadas para transporte pesado
El arquitecto Edward Azurdia, gerente de construcción de Nempresa, señaló que el portafolio ofrece flexibilidad para diversos modelos de negocio y tipos de inversión, integrando estas bodegas en el desarrollo Santa Clemencia, lo que fortalece la seguridad patrimonial y el valor futuro.
Rentabilidad y enfoque estratégico
Hub Industrial se perfila como un activo productivo con un ROI proyectado entre el 7% y el 10%, respaldado por la estabilidad de inquilinos industriales y contratos de largo plazo, afirmó Sergio Herandez, gerente comercial regional de la empresa. Este entorno garantiza un flujo de ingresos estable y oportunidades de diversificación patrimonial.
Para Nempresa, este proyecto es el inicio de una iniciativa industrial más amplia, diseñada para robustecer la competitividad del país y maximizar oportunidades de desarrollo en infraestructura bien ubicada. Contar con espacios industriales estratégicos se traduce en una ventaja clara para empresas e inversionistas.
Julio Ojeda, gerente de planificación, destacó que Hub Industrial apuesta por activos resilientes ante los ciclos económicos, que ofrecen renta estable y aprovechan al máximo la modernización logística.
Con este lanzamiento, Nempresa reafirma su papel como actor clave en la transformación industrial de Guatemala, apostando por proyectos donde la estrategia y la infraestructura se convierten en valor sostenible.