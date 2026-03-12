Neonet Lanza Autenticación Biométrica en Neolink

NeoNet, empresa líder en soluciones de pago digitales, anuncia la incorporación de autenticación biométrica en su plataforma NeoLink con Click to Pay.
Este nuevo servicio contribuye a fortalecer el comercio electrónico, brindando mayor seguridad tanto para los comercios como para sus clientes.
Con esta nueva tecnología, la identidad del tarjetahabiente se confirma directamente desde el celular al momento de pagar, aumentando la confianza del consumidor con pagos seguros a través de credenciales tokenizadas.
¿Cómo funciona la confirmación biométrica en NeoLink?
· El cliente selecciona Click to Pay como método de pago.
· Elige la tarjeta con la que desea realizar la compra.
· Confirma la transacción utilizando huella digital o reconocimiento facial.
· El pago se realiza de forma inmediata.
"La implementación de autenticación biométrica llamada "Passkey" en el portafolio de soluciones digitales de NeoNet fortalece los procesos de pago, elimina la exposición de datos sensibles a través de tokens y mejora la experiencia del usuario. Esta tecnología también nos permite avanzar hacia un ecosistema más seguro y alineado con los más altos estándares de la industria a nivel mundial" , comentó Mario Castrillo, Gerente General de NeoNet.
NeoNet continúa posicionándose a la vanguardia, brindando nuevos servicios a sus comercios afiliados con herramientas que facilitan las transacciones en línea y mejoran la experiencia de compra.
Para más información comuníquese al correo electrónico: [email protected]