Intercop Sports: Impulso al Talento Deportivo en Guatemala

En un evento que se desarrolló este martes, 17 de marzo, en las instalaciones de la Federación de Futbol de Guatemala, Cooperativa INTERCOP realizó el lanzamiento oficial de INTERCOP SPORTS, una iniciativa que reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte en Guatemala.
Como parte de este esfuerzo, Cooperativa INTERCEOP anunció el patrocinio oficial a la Liga de Primera División del futbol guatemalteco. Los futbolistas de al menos 20 equipos de la referida liga se verán beneficiados con este programa, con el acompañamiento de expertos en desarrollo económico y social con un enfoque "para todos".
"Queremos reforzar esta alianza especial y contribuir con estos 20 equipos que nos hacen vibrar, pero no solo con el apoyo económico sino con la formación integral a través de la educación financiera de los atletas", explicó Ruddy Shuman, del área de negocios de Cooperativa INTERCOP.
Shuman agregó que este programa busca apoyar también a otras disciplinas deportivas, como el ciclismo, baloncesto, atletismo. "Queremos que los deportistas en el país tengan un plan de ahorro y sepan cómo invertir para ampliar sus oportunidades de desarrollo", agregó.
"El programa INTERCOP SPORTS viene a impulsar el deporte guatemalteco en diferentes disciplinas, hoy presentamos nuestra alianza con la Liga de la Primera división, para promover el deporte y la formación a los atletas para ampliar su panorama", expresó Kevin Xaminez, gerente de mercadeo y experiencia de Cooperativa INTERCOP.
Alianza por el deporte
Esta alianza busca impulsar el talento deportivo, fortalecer oportunidades para atletas y promover valores como la disciplina y el trabajo en equipo.
INTERCOP continúa consolidándose como una cooperativa cercana a las comunidades, apoyando el crecimiento integral del país. Cuenta con 41 agencias en al menos siete departamentos.
Con acciones como esta, INTERCOP apuesta por el presente y futuro del deporte nacional.