 FAFIDESS Inaugura Nueva Agencia en Peri-Roosevelt
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FAFIDESS impulsa el desarrollo económico con la inauguración de nueva agencia en Peri-Roosevelt

FAFIDESS inaugura una nueva agencia en el Centro Comercial Peri-Roosevelt, fortaleciendo su misión de ofrecer servicios financieros accesibles.

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FAFIDESS inaugura agencia en Peri-Roosevelt, Alejandro Meoño
FAFIDESS inaugura agencia en Peri-Roosevelt / FOTO: Alejandro Meoño

FAFIDESS anunció este miércoles, 18 de marzo, la apertura de su nueva agencia en el Centro Comercial Peri-Roosevelt, reafirmando su compromiso de ampliar el alcance de sus servicios financieros en la ciudad de Guatemala e impulsar el desarrollo económico y social de la región. El evento marca un punto clave en la estrategia de expansión de la institución hacia zonas urbanas con alta demanda de soluciones financieras.

La llegada de FAFIDESS al Peri-Roosevelt responde a la creciente necesidad de acceso a créditos y servicios financieros que fomentan el emprendimiento y contribuyen al bienestar de las familias guatemaltecas. Esta entidad acumuló más de cuatro décadas trabajando en pro del desarrollo económico y social, beneficiando a comunidades de todo el país con oportunidades de financiamiento accesible.

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FAFIDESS inaugura agencia en Peri-Roosevelt - Alejandro Meoño

La nueva agencia busca apoyar a quienes desean impulsar microempresas, fortalecer pequeños negocios y lanzar proyectos relacionados con la educación y la vivienda. FAFIDESS apunta a generar vías concretas para que personas de diversos sectores puedan mejorar su calidad de vida y hacer crecer sus iniciativas productivas. 

Impacto positivo en comunidades guatemaltecas

Durante estos más de 40 años, FAFIDESS otorgó más de 570 mil créditos, beneficiando a más de 2,500 comunidades, especialmente en áreas rurales. La nueva oficina busca replicar este impacto positivo dentro de la capital, facilitando todos sus servicios a una mayor cantidad de usuarios.

Esta presencia institucional busca consolidar el acompañamiento de FAFIDESS a los emprendedores y reforzar la cercanía con la comunidad guatemalteca.

Reynold Walter, director operativo, indicó que la misión de FAFIDESS es apoyar en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, indicó que en esta nueva sucursal buscan promover el desarrollo y fortalecimiento empresarial. Walter indicó que contarán con un servicio de crédito orientado a temas vinculados con el cambio climático. 

Con esta expansión, alineada a su plan estratégico anual, Walter explicó que proyectan para finales de 2026 atender a cerca de 40 mil clientes y una incorporación de fuerza laboral de 4 mil colaboradores. 

Soluciones financieras accesibles y compromiso social

Según destacó el ingeniero Walter, la entidad sostiene una fe firme en el potencial de los emprendedores guatemaltecos y en el valor del acceso al crédito para transformar la vida de familias y comunidades enteras. El apoyo no solo fortalece pequeños negocios, sino que también contribuye al desarrollo de proyectos educativos y habitacionales.

Con la apertura de esta nueva agencia, FAFIDESS reafirma su compromiso de brindar oportunidades y acompañar el crecimiento de emprendimientos en la capital, promoviendo el desarrollo económico y generando bienestar para muchas más familias en Guatemala.

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FAFIDESS inaugura agencia en Peri-Roosevelt - Alejandro Meoño

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