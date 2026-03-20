Banrural Fomenta Educación Financiera en Global Money Week 2026

Banrural redobló sus esfuerzos en la promoción de la educación financiera, al convertirse en un actor clave durante la Global Money Week 2026, reafirmando así su compromiso con el desarrollo integral y sostenible de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala, la entidad bancaria mostró nuevamente su apoyo a esta iniciativa internacional orientada a fomentar el aprendizaje sobre el manejo responsable del dinero entre niños y jóvenes.
La institución bancaria participa activamente desde 2021 en Global Money Week, un evento que reúne a más de 176 países e impacta a más de 70 millones de jóvenes en todo el mundo. La campaña busca dotar a las nuevas generaciones de conocimientos y habilidades necesarias para la toma de decisiones financieras responsables, el ahorro y la adecuada planificación de sus recursos económicos.
Compromiso renovado con la juventud guatemalteca
En esta edición, la entidad se unió a las actividades que organizó el Banco de Guatemala entregando conferencias interactivas y dinámicas educativas. Estas jornadas, diseñadas para estudiantes de nivel primario, básico y diversificado, se realizaron en las instalaciones del Banco Central y apostaron por un aprendizaje práctico y didáctico, orientado a facilitar la comprensión de conceptos fundamentales en finanzas.
Este año, la temática central giró en torno a "el uso inteligente del dinero". Los contenidos incluyeron la administración responsable de los recursos, la relevancia de ahorrar para el futuro y la importancia de tomar decisiones informadas desde temprana edad. Las actividades integraron trivias, dinámicas con premios y espacios de análisis, facilitando el entendimiento de habilidades esenciales para la vida financiera.
Inclusión financiera
La participación de Banrural en esta iniciativa forma parte de su visión de promover la inclusión financiera a lo largo y ancho del país, acercando productos, servicios y formación a todos los segmentos poblacionales, en especial a quienes la banca tradicional suele dejar de lado. La entidad reafirmó su convicción de que la educación financiera es vital para el crecimiento personal y social.
Recientemente, la labor de Banrural fue reconocida a nivel global al convertirse en el primer banco guatemalteco en recibir el Premio Mundial al Mejor Banco en Inclusión Financiera 2025, otorgado por The Banker del grupo Financial Times. Esta distinción resaltó el impacto real del banco en las comunidades rurales, su apuesta por la innovación y su compromiso con el desarrollo educativo y social del país.
El alcance de Banrural hoy cubre tanto áreas urbanas como rurales, gracias a una extensa red de atención que consolida su imagen como el "amigo que te ayuda a crecer".
Educación y desarrollo
"Creemos firmemente que la educación financiera es una herramienta poderosa para el desarrollo personal y colectivo", destacó Carlos Granados, gerente de Mercadeo de Banrural. Agregó que, al respaldar Global Money Week, la entidad contribuye a que las nuevas generaciones estén mejor preparadas para afrontar los desafíos financieros de la vida cotidiana y potenciar así su crecimiento económico.
Banrural mantiene su apuesta por la innovación, la inclusión y la formación como los tres grandes pilares de su compromiso con el bienestar de las familias guatemaltecas. La institución reitera su invitación a los interesados a informarse sobre las actividades de Global Money Week 2026, ya sea en sus agencias o mediante sus plataformas digitales oficiales.