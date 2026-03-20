 Banrural Fomenta Educación Financiera en Global Money Week 2026
Empresas

Banrural impulsa la educación financiera en la Global Money Week 2026 para empoderar a nuevas generaciones

Banrural promueve la educación financiera en Guatemala al participar en la Global Money Week 2026, impactando a jóvenes con dinámicas prácticas sobre el manejo responsable del dinero.

Compartir:
Banrural, Cortesía
Banrural / FOTO: Cortesía

Banrural redobló sus esfuerzos en la promoción de la educación financiera, al convertirse en un actor clave durante la Global Money Week 2026, reafirmando así su compromiso con el desarrollo integral y sostenible de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala, la entidad bancaria mostró nuevamente su apoyo a esta iniciativa internacional orientada a fomentar el aprendizaje sobre el manejo responsable del dinero entre niños y jóvenes.

La institución bancaria participa activamente desde 2021 en Global Money Week, un evento que reúne a más de 176 países e impacta a más de 70 millones de jóvenes en todo el mundo. La campaña busca dotar a las nuevas generaciones de conocimientos y habilidades necesarias para la toma de decisiones financieras responsables, el ahorro y la adecuada planificación de sus recursos económicos.

Compromiso renovado con la juventud guatemalteca

En esta edición, la entidad se unió a las actividades que organizó el Banco de Guatemala entregando conferencias interactivas y dinámicas educativas. Estas jornadas, diseñadas para estudiantes de nivel primario, básico y diversificado, se realizaron en las instalaciones del Banco Central y apostaron por un aprendizaje práctico y didáctico, orientado a facilitar la comprensión de conceptos fundamentales en finanzas.

Este año, la temática central giró en torno a "el uso inteligente del dinero". Los contenidos incluyeron la administración responsable de los recursos, la relevancia de ahorrar para el futuro y la importancia de tomar decisiones informadas desde temprana edad. Las actividades integraron trivias, dinámicas con premios y espacios de análisis, facilitando el entendimiento de habilidades esenciales para la vida financiera.

Foto embed
Banrural - Cortesía

Inclusión financiera 

La participación de Banrural en esta iniciativa forma parte de su visión de promover la inclusión financiera a lo largo y ancho del país, acercando productos, servicios y formación a todos los segmentos poblacionales, en especial a quienes la banca tradicional suele dejar de lado. La entidad reafirmó su convicción de que la educación financiera es vital para el crecimiento personal y social.

Recientemente, la labor de Banrural fue reconocida a nivel global al convertirse en el primer banco guatemalteco en recibir el Premio Mundial al Mejor Banco en Inclusión Financiera 2025, otorgado por The Banker del grupo Financial Times. Esta distinción resaltó el impacto real del banco en las comunidades rurales, su apuesta por la innovación y su compromiso con el desarrollo educativo y social del país.

El alcance de Banrural hoy cubre tanto áreas urbanas como rurales, gracias a una extensa red de atención que consolida su imagen como el "amigo que te ayuda a crecer".

Foto embed
Banrural - Cortesía

Educación y desarrollo

"Creemos firmemente que la educación financiera es una herramienta poderosa para el desarrollo personal y colectivo", destacó Carlos Granados, gerente de Mercadeo de Banrural. Agregó que, al respaldar Global Money Week, la entidad contribuye a que las nuevas generaciones estén mejor preparadas para afrontar los desafíos financieros de la vida cotidiana y potenciar así su crecimiento económico.

Banrural mantiene su apuesta por la innovación, la inclusión y la formación como los tres grandes pilares de su compromiso con el bienestar de las familias guatemaltecas. La institución reitera su invitación a los interesados a informarse sobre las actividades de Global Money Week 2026, ya sea en sus agencias o mediante sus plataformas digitales oficiales.

En Portada

Transporte extraurbano suspende manifestación y se mantiene en asamblea permanentet
Nacionales

Transporte extraurbano suspende manifestación y se mantiene en asamblea permanente

09:01 AM, Mar 20
Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurora

07:53 PM, Mar 18
Hollywood despide a Chuck Norris: actores y leyendas del cine reaccionan a su muertet
Farándula

Hollywood despide a Chuck Norris: actores y leyendas del cine reaccionan a su muerte

09:36 AM, Mar 20
Día Internacional de los Bosques: las iniciativas que impulsa INAB para el manejo sostenible de bosquest
Nacionales

Día Internacional de los Bosques: las iniciativas que impulsa INAB para el manejo sostenible de bosques

10:26 AM, Mar 20
Sin bajarse de sus vehículos, motoristas se van a los golpes en pleno tránsito de zona 10 (VIDEO)t
Nacionales

Sin bajarse de sus vehículos, motoristas se van a los golpes en pleno tránsito de zona 10 (VIDEO)

09:15 AM, Mar 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026IránNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos