Neonet Revolutiona el Comercio: Neoplazos con 48 Meses de Financiación

En línea con el compromiso de impulsar el crecimiento y desarrollo de los negocios en Guatemala, NeoNet anuncia el lanzamiento de su nuevo servicio denominado: NeoPlazos; una solución que ha sido diseñada para facilitar transacciones con plazos de financiamiento extendidos.
Este nuevo servicio permitirá a los clientes de los bancos acceder a planes de pago directamente - desde el NeoPos - sin necesidad de hacer trámites adicionales. A través de NeoPlazos, se estará ofreciendo mayor flexibilidad al momento de concretar distintas compras, tales como electrodomésticos, tecnología, servicio de vehículos, entre otros bienes.
"En NeoNet trabajamos constantemente en el desarrollo de soluciones que generen valor para nuestros comercios afiliados. Con NeoPlazos, ponemos a su disposición una alternativa que facilita las ventas al ampliar las posibilidades de plazos de pago para sus clientes; permitiéndoles responder con mayor agilidad a las oportunidades de un entorno comercial competitivo",
indicó Mario Castrillo, Gerente General de NeoNet.
A diferencia del exitoso programa de NeoCuotas, que seguirá siendo una herramienta de ventas importante para los comercios, NeoPlazos ofrece plazos más extensos que alcanzan hasta 48 meses de pago. Ambas soluciones de NeoNet acompañan a los comercios a incrementar sus ventas y generar valor agregado a sus clientes, brindando flexibilidad en sus pagos.
Beneficios de NeoPlazos para los comercios:
- Incremento del ticket promedio
- Diferenciación competitiva en el punto de venta
- Proceso de cobro amigable y seguro desde su NeoPos
Beneficios para los tarjetahabientes:
- Acceso inmediato a financiamiento en el punto de venta
- Planes de pago en plazos desde 18 hasta 48 meses
- Mayor capacidad para adquirir productos y servicios sin afectar su liquidez inmediata
Con esta iniciativa, NeoNet continúa fortaleciendo su portafolio de soluciones tecnológicas, impulsando herramientas que contribuyen al crecimiento de los comercios y al desarrollo competitivo de los negocios en Guatemala.
Para más información, ingrese a: https://neonet.com.gt/soluciones/neoplazos o comuníquese al WhatsApp: 5999-9245.