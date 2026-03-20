Maestros de Obra de Guatemala Compiten por Q250,000 en Premios

La VII Copa Cementos Progreso, un evento deportivo que se ha convertido en un referente para el sector de la construcción, regresa con una nueva edición para celebrar el talento y la dedicación de los maestros de obra, albañiles y trabajadores del rubro en Guatemala. Este torneo de futbol, organizado por Cementos Progreso, no solo busca fomentar la sana competencia, sino también reconocer la invaluable labor de quienes, con su esfuerzo diario, contribuyen significativamente al desarrollo del país. El campeonato se desarrollará a través de siete jornadas clasificatorias regionales, culminando en una emocionante gran final nacional programada para el 7 de junio de 2026, en el emblemático Estadio Cementos Progreso.
Desde su lanzamiento, la Copa Cementos Progreso se ha consolidado como uno de los encuentros más significativos para el gremio de la construcción en el país. Este torneo fomenta la actividad deportiva y la camaradería, al mismo tiempo que reconoce la labor esencial de quienes, día a día, edifican el futuro de Guatemala. Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la cancha, fortaleciendo lazos y compartiendo el orgullo de su valioso oficio.
La nueva edición del campeonato se desarrollará con jornadas clasificatorias distribuidas en distintas ciudades del país, permitiendo una amplia participación regional. Los equipos que logren destacarse en estas fases preliminares avanzarán a la gran final, donde competirán por el codiciado título y una impresionante bolsa de premios.
El sector de la construcción es, sin duda, uno de los principales motores económicos y sociales de Guatemala. Cada vivienda, escuela, hospital o proyecto de infraestructura productiva que se erige en el territorio nacional es el resultado del compromiso y la pericia de miles de profesionales. En este proceso vital, los maestros de obra desempeñan una función insustituible, no solo liderando equipos en campo, sino también transmitiendo conocimientos a las nuevas generaciones de constructores y garantizando que cada proyecto se materialice con los más altos estándares de experiencia, disciplina y compromiso.
Liliana Padilla, gerente de Marca de Cementos Progreso, subrayó la filosofía detrás de la iniciativa. "En Cementos Progreso creemos firmemente que cada obra comienza con un sueño y que son los maestros de obra quienes tienen la capacidad de transformarlo en una realidad tangible. Con esta copa, nuestro objetivo es reconocer su incansable dedicación y ofrecerles un espacio de encuentro donde puedan compartir experiencias, competir amistosamente y celebrar con orgullo la nobleza de su oficio", declaró Padilla, enfatizando el profundo respeto que la empresa tiene por este gremio.
Grandes premios
A lo largo de sus seis ediciones previas, la Copa Cementos Progreso ha logrado convocar a más de 4,500 jugadores, consolidándose como una de las iniciativas más representativas para la comunidad constructora guatemalteca. Para esta séptima edición, se anticipa una participación masiva, con aproximadamente 100 equipos por jornada clasificatoria.
El torneo ofrecerá atractivos incentivos para los competidores. A nivel regional, se entregarán premios de Q10,000 para los equipos ganadores, además de reconocimientos individuales para el goleador y el portero menos vencido. La fase final elevará la apuesta, con una bolsa de premios total que superará los Q250,000, de los cuales Q80,000 serán destinados al equipo campeón, quien también recibirá el trofeo y distinciones especiales.
Calendario de jornadas clasificatorias y la gran final
Las jornadas clasificatorias se llevarán a cabo en diversas regiones de Guatemala, siguiendo el siguiente calendario:
- 12 y 26 de abril - Ciudad de Guatemala
- 19 de abril - Quetzaltenango
- 3 de mayo - Mazatenango
- 17 de mayo - Chiquimula
- 24 de mayo - Cobán
- 31 de mayo - Puerto Barrios
La culminación de este emocionante campeonato será la gran final nacional, que se disputará el 7 de junio en el Estadio Cementos Progreso, prometiendo un espectáculo deportivo de alto nivel.
Impacto social
Más allá de la adrenalina de la competencia deportiva, la Copa Cementos Progreso se ha establecido como un valioso punto de encuentro para todos aquellos que, con su esfuerzo diario, contribuyen al progreso del país. Este evento refuerza el sentido de comunidad entre los trabajadores de la construcción, celebrando su rol fundamental en la materialización de sueños y el impulso del desarrollo en Guatemala.
Cementos Progreso es una marca con una trayectoria centenaria, que suma 126 años de historia, consolidada como líder en la producción y comercialización de cemento, concreto y soluciones integrales para la industria de la construcción. Es la marca insignia de Progreso, un grupo empresarial de gran envergadura con presencia activa en ocho países de Latinoamérica y que diversifica sus operaciones a través de unidades de negocio en los sectores de Construcción, Agro, Energía y Desarrollo Inmobiliario, demostrando su compromiso con el progreso regional.