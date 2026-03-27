Roberto Carlos Inspira a Guatemala en Encuentro de Bantrab

Guatemala vivió este viernes, 27 de marzo, una jornada especial con la llegada del ícono del futbol mundial Roberto Carlos, quien visitó el país para participar en el Encuentro de Bienestar: Liderazgo y Mentalidad Ganadora, organizado por el Banco de los Trabajadores (Bantrab) en el marco de su 60 aniversario.
El evento reunió a expertos en deporte y liderazgo para reflexionar sobre la importancia de la disciplina, el trabajo en equipo y el alto rendimiento, pilares clave tanto en el deporte de élite como en el desarrollo personal y profesional.
Roberto Carlos: embajador internacional
Como parte fundamental del encuentro, Guatemala recibió por primera vez la visita de Roberto Carlos, embajador del Real Madrid, campeón mundial en 2002 y tres veces ganador de la Copa de Europa. Él compartió con los asistentes su visión sobre liderazgo, mentalidad ganadora y valores fundamentales en la alta competencia.
El evento incluyó tres conversatorios con referentes del fútbol nacional y representantes de la Selección de Guatemala, además de una conversación central protagonizada por el astro brasileño. Roberto Carlos insistió en la importancia de poner el talento al servicio del equipo y la disciplina como clave para superar fronteras.
Impacto positivo de la alianza Bantrab-Real Madrid
En este contexto, Bantrab aprovechó para presentar los resultados de su alianza con el Real Madrid, colaboración iniciada en 2022. Destacaron especialmente los avances en el Pilar Social y de Desarrollo de la Estrategia de Bienestar, que busca promover el bienestar integral de la población guatemalteca mediante programas de educación financiera, deporte y salud.
Según los directivos, más de un millón de guatemaltecos ya se han beneficiado a través de capacitaciones integrales, programas deportivos como la Cantera de Guate, asesorías personalizadas, consolidación de deudas y eventos enfocados en el bienestar. Esta alianza facilita también la formación deportiva, la transferencia de conocimientos y la creación de soluciones financieras disponibles para todos los guatemaltecos, como los productos Ahorro Real y Tarjeta de Crédito Real, cuyo relanzamiento marcó un momento central del encuentro.
Menciones especiales y reconocimientos
Durante la actividad, Bantrab otorgó su máxima distinción, el Galardón al Trabajador, a Roberto Carlos. José Antonio Roca, gerente general del banco, destacó que el brasileño representa "esa disciplina que no conoce fronteras y ese desempeño que solo se logra cuando el talento se dedica al equipo".
Walter Armendáriz, presidente de la Junta Directiva de Bantrab, subrayó que la unión con el Real Madrid es "un sello de confianza que demuestra nuestra solidez y transparencia", mientras que Herbert Hernández, otro miembro de la directiva, remarcó que la metodología del club madrileño ha llegado a las canchas locales, formando a jóvenes con disciplina, valores y visión de futuro.
- Programas de educación financiera;
- Canteras y formación deportiva;
- Eventos y conversatorios con líderes internacionales;
- Soluciones personalizadas para los usuarios de Bantrab.
Con iniciativas como esta, Bantrab reafirma su compromiso con el desarrollo integral y el bienestar de la sociedad guatemalteca, consolidando el deporte como una herramienta transformadora para crear una ciudadanía con mentalidad ganadora.