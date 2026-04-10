 Holcim: La Promoción que Lleva Guatemaltecos a México
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"Nos une un mismo sueño": la emocionante promoción de Holcim que llevará a guatemaltecos a México

Holcim Guatemala lanza una promoción que permitirá a tres guatemaltecos vivir la emoción de la Copa Mundial de Futbol en México, con todos los gastos cubiertos, fomentando la lealtad de sus clientes.

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"Nos une un mismo sueño" promoción de Holcim, Alejandro Meoño
"Nos une un mismo sueño" promoción de Holcim / FOTO: Alejandro Meoño

Holcim lanzó este viernes, 10 de abril, la promoción "Nos une un mismo sueño", una campaña que premiará a tres guatemaltecos con la oportunidad de vivir la mayor cita futbolística del año en México, otorgando un viaje totalmente pagado para disfrutar uno de los partidos más esperados a nivel internacional.

La fase de participación arranca el 10 de abril y se extiende hasta el 6 de mayo de 2026. Todo el proceso es digital y se realiza a través del sitio web oficial de la promoción. El premio cubre desde boletos de avión ida y vuelta, hospedaje en hotel y alimentación, hasta los traslados internos y las entradas a un juego clave del torneo.

Lucía Astorga, Head de ventas integrales de Holcim Guatemala, puntualizó: "El deporte une como nada más. Queremos que los guatemaltecos experimenten la magia de este evento como parte de la familia Holcim".

Mecánica de participación totalmente digital

  • Comprar productos Holcim participantes (Cemento Fuerte y/o Súper Resistente).
  • Ingresar a www.nosuneunmismosueno.com/p/1007455, registrar datos personales y la factura de compra.
  • Completar la trivia disponible en la plataforma.
  • El participante con mayor puntaje será el ganador y, en caso de empate, ganará quien haya respondido en menor tiempo.

Disensa, el canal clave

La red de ferreterías Disensa potencia la campaña y extiende el alcance de la marca en Guatemala. Disensa, considerada la mayor red de ferreterías de Latinoamérica, juega un rol estratégico con sus formatos Express, Estándar y Disensa Max. Rodrigo España, Head de Disensa, resaltó: "Disensa conecta la innovación de Holcim con las familias guatemaltecas, brindando asesoría y apoyo experto cerca de cada cliente".

El compromiso de Holcim con la comunidad guatemalteca se refleja en este tipo de iniciativas, que buscan no solo promover los productos sino también fortalecer vínculos con los clientes a través de vivencias únicas. Esta campaña abarca tanto a consumidores finales como a vendedores de mostrador y al canal ferretero, consolidando la relación en toda la cadena de valor. José Rivera, Head de Marketing y Comunicación, comentó: "Con esta promoción creamos valor para los clientes y recuerdos únicos para las familias guatemaltecas".

Detalles de la experiencia

Los ganadores disfrutarán de un viaje a México para presenciar uno de los partidos de la fase de eliminatorias, con todos los gastos contemplados. La experiencia incluye:

  • Vuelos ida y vuelta desde Guatemala a México sin costo.
  • Alojamiento en hotel y alimentación durante toda la estadía.
  • Traslados internos completos durante la experiencia.
  • Entrada a un partido en México.

Grupo Holcim se posiciona como líder en soluciones de construcción sostenible, con presencia global en 45 mercados estratégicos y más de 48,000 colaboradores. En Latinoamérica la marca opera en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Antillas Francesas, además de abanderar marcas clave del sector como Disensa, PASA e INDAR.

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Presentación de promoción

Holcim Guatemala: infraestructura y compromiso social

Holcim Guatemala cuenta con 335 colaboradores y una infraestructura robusta que abarca una planta de molienda de cemento, dos plantas fijas de concreto premezclado, una planta móvil y una terminal marítima cerca de Puerto Quetzal, junto a centros de distribución terrestres y su propia red Disensa.

La empresa no solo ofrece materiales de construcción de alta calidad sino que también invierte en las comunidades y busca fortalecer lazos con aliados comerciales y consumidores finales. Su planta de morteros destaca por su especialización en adhesivos, rellenos y soluciones relacionadas, consolidando una oferta integral para todo tipo de proyectos.

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