BANRURAL lanza la quinta edición del Mundial del Millón

El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (BANRURAL) anunció el lanzamiento de la quinta edición consecutiva de su promoción "Mundial del Millón BANRURAL 2026", una iniciativa que combina la pasión por el futbol con la posibilidad de que un guatemalteco se convierta en millonario.
La promoción, que se ha consolidado desde 2010 como una de las más esperadas en el país, ha entregado ya cuatro premios de Q1 millón y ha reunido a miles de participantes en ediciones anteriores, generando además un impacto positivo en distintas causas sociales.
Para participar, los interesados deben adquirir una quiniela mundialista y pronosticar los equipos que disputarán la final del torneo, así como el marcador del partido en los 90 minutos reglamentarios. Quienes acierten podrán optar al premio mayor de Q1 millón, además de otros premios en efectivo distribuidos en diferentes categorías.
Múltiples canales de participación
BANRURAL informó que la edición 2026 contará con múltiples canales de participación, incluyendo agencias a nivel nacional, Caja Banrural y banca virtual, lo que permitirá el acceso tanto a clientes como al público en general.
El banco también destacó el componente social de la iniciativa, ya que parte de los fondos recaudados serán destinados a organizaciones que trabajan en áreas clave como vivienda, salud y nutrición. En esta edición, las entidades beneficiadas serán TECHO, Fundación Aldo Castañeda, Centro Moore y The Mathile Institute con su programa Chispuditos.
El Mundial del Millón es una muestra de cómo, desde BANRURAL, promovemos iniciativas que conectan con los guatemaltecos, impulsan la inclusión financiera y apoyan causas que transforman vidas", expresó Juan Luis Fonseca, gerente general de la institución.
Las quinielas estarán disponibles desde este 9 de abril de 2026. Además, los participantes podrán duplicar oportunidades de participación al abrir o incrementar su cuenta de ahorro con un mínimo de Q300, recibir remesas de al menos US$1,000 o pagar con tarjeta de crédito Banrural, que permite obtener dos quinielas por el precio de una.