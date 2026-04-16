Universales Presenta la XXI Edición del Galardón Guatemaltecos Ilustres

Universales lanzó una nueva edición del Galardón Guatemaltecos Ilustres para rendir homenaje a quienes, desde diversos ámbitos, generan un impacto positivo en la sociedad guatemalteca y abren el camino a futuras generaciones.
Esta distinción, con más de veinte años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio fundamental para dar visibilidad a quienes forjan historias de inspiración y contribuyen al desarrollo del país. A través de este galardón se reconocen trayectorias excepcionales en campos como la ciencia, el arte, el conocimiento, la empresa, el deporte y la labor social.
Según Universales, fundadora de la premiación, la iniciativa busca mantener viva la conciencia de que Guatemala está llena de talento, compromiso y ejemplos dignos de ser conocidos y replicados.
Una plataforma para visibilizar el impacto nacional
Mario Tello, gerente de Mercadeo de Universales, señaló que cada edición encuentra historias extraordinarias de personas que transforman el país desde sus áreas de trabajo. "Este reconocimiento busca precisamente darles visibilidad y recordar que en Guatemala hay talento, compromiso y ejemplos que merecen ser conocidos", afirmó Tello. El evento de lanzamiento reunió a actores clave en la construcción del tejido nacional.
Protagonistas que inspiran la edición XXI
En el acto de anuncio de la XXI edición, el botánico e investigador guatemalteco Fredy Archila fue invitado especial. Archila, reconocido como ganador en la categoría científica 2025, es un referente en el estudio y conservación de orquídeas a nivel latinoamericano y una figura sobresaliente en la investigación de la biodiversidad de Guatemala.
"Guatemala posee una riqueza natural extraordinaria y también un enorme talento humano. Reconocer a quienes dedican su vida a la ciencia, el arte o el servicio es una forma de recordarnos que cada persona puede aportar algo valioso al país", expresó Archila.
Durante el evento se anunció que el Guatemalteco Ilustre Orador 2026 será el ingeniero Ángel Menéndez. Menéndez se dedica actualmente a la investigación aeroespacial en Taiwán y ha colaborado en el diseño y operación de más de una docena de satélites. Entre sus logros se encuentra su participación en el proyecto del primer satélite guatemalteco, Quetzal-1.
El recorrido profesional de Menéndez destaca el alcance del talento guatemalteco en áreas científicas especializadas y refleja el impacto internacional de profesionales nacionales en campos como ingeniería estructural, control de actitud satelital y experimentos en órbita.
Convocatoria abierta para nominar guatemaltecos notables
La organización invita a la población a nominar y votar por quienes consideren destacados en diferentes categorías. Quienes deseen participar podrán presentar candidaturas y conocer los perfiles de los aspirantes accediendo a la plataforma oficial.
El proceso de nominación y votación estará habilitado del 15 de abril al 15 de junio, permitiendo la participación activa del público para elegir a quienes inspiran y contribuyen al progreso de Guatemala.