 EPA Celebra el Día de la Familia: Fomento del Amor Familiar
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EPA celebra el primer Día de la Familia, fomentando la convivencia y el amor familiar

EPA celebró el Día de la Familia en Guatemala, reuniendo a cientos de asistentes en un evento lleno de actividades recreativas, reafirmando su compromiso con la comunidad y el hogar.

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Día de la familia EPA, Cortesía
Día de la familia EPA / FOTO: Cortesía

Familias de Guatemala vivieron una jornada de alegría y convivencia el 3 de mayo de 2026, gracias a la primera edición del Día de la Familia organizada por EPA en la Plaza Cristóbal Colón sobre Avenida Las Américas. La convocatoria reunió a cientos de personas que disfrutaron actividades recreativas, artísticas y al aire libre, con el objetivo de resaltar el valor del hogar como base de la sociedad.

EPA diseñó esta celebración para que adultos, niños y mascotas compartieran momentos únicos y crearan recuerdos inolvidables en un ambiente seguro y accesible. De manera gratuita, los asistentes accedieron a una variada oferta de experiencias pensadas para fortalecer la integración familiar y comunitaria.

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Día de la familia EPA - Cortesía

Juegos, arte y diversión para todos

La jornada ofreció un Photobooth donde las familias capturaron momentos especiales, además de espacios temáticos como castillo encantado y piscina de pelotas que deleitaron a los más pequeños. Juegos de feria, pinta caritas, globoflexia, batucada y presentaciones con zancos formaron parte del abanico de entretenimientos que promovieron la participación de todos los asistentes.

  • Photobooth para recuerdos familiares
  • Castillo encantado y piscina de pelotas
  • Juegos de feria tradicionales
  • Actividades de arte como pinta caritas y globoflexia

EPA también habilitó un área Pet Friendly y promovió la adopción de mascotas como parte de su compromiso con la convivencia responsable y el bienestar animal.

Entretenimiento musical y actividad física

Durante el evento, entrenadores guiarón sesiones de zumba que animaron a grandes y chicos, incentivando la actividad física en familia. El cierre musical estuvo a cargo de la reconocida banda Los Patanes, cuyo concierto en vivo fue uno de los momentos más esperados y festivos de la tarde.

"Espacios como este invitan a las familias a salir de la rutina y a valorar lo esencial: compartir tiempo de calidad con quienes amamos. Ver a tantas personas reunidas reafirma que los vínculos familiares fortalecen nuestro tejido social", afirmó Guillermo Blanco, gerente general de EPA.

La celebración se enmarca en el Día Internacional de la Familia, que se conmemora el 15 de mayo, y con ella EPA refuerza su misión de "mejores hogares, mejores ciudadanos". La empresa busca inspirar a las familias para que estos espacios de convivencia sean parte constante de sus vidas.

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Día de la familia EPA - Cortesía

Presencia de EPA en la región

EPA cuenta con una sólida presencia en Centroamérica, incluyendo cinco tiendas en Guatemala ubicadas en Calzada Roosevelt, Zona Portales (zona 17), Carretera a El Salvador, Rambla 10 y Quetzaltenango. Además, dispone de una tienda en línea y un centro de contacto para facilitar el acceso a sus más de 15,000 productos destinados a construcción, remodelación y decoración.

Desde su fundación en Venezuela en 1992, EPA se ha consolidado como referencia regional por su amplio surtido, precios competitivos y un servicio al cliente que apuesta por la calidad. En la región, suma también cinco tiendas en Costa Rica y tres en El Salvador, atendiendo de forma directa tanto a quienes optan por acudir en persona como a aquellos que prefieren interactuar en línea.

La compañía mantiene una activa comunidad en redes sociales, donde ofrece inspiración y asesoría práctica para hogares de la región a través de Facebook (@EPAGuatemala) e Instagram (@epaguate).

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