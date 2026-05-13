Convocatoria 2023: Premio Maestro 100 Puntos en Guatemala

El Premio Maestro 100 Puntos 2026 abrió oficialmente su convocatoria para reconocer a los docentes y directores que destacan por su innovación, liderazgo y compromiso con la educación en Guatemala.
Durante el lanzamiento realizado en Banrural, representantes de instituciones educativas, empresas y organizaciones destacaron la importancia de reconocer el trabajo de quienes transforman las aulas y generan un impacto positivo en la vida de miles de estudiantes.
Este año, el premio celebra su edición número 21 y continúa consolidándose como uno de los reconocimientos educativos más importantes del país.
Más de dos décadas reconociendo la excelencia educativa
De acuerdo con la información presentada durante el evento, el Premio Maestro 100 Puntos ha distinguido a 230 ganadores a lo largo de más de dos décadas, reconociendo a educadores que, con esfuerzo y dedicación, han impulsado cambios positivos dentro del sistema educativo guatemalteco.
La edición 2026 estará enfocada en estrategias innovadoras que transformen el aula en espacios de aprendizaje dinámico y efectivo.
Además del reconocimiento a docentes, el programa también premiará a directores que destaquen por su liderazgo, gestión escolar y acompañamiento a sus equipos de trabajo.
¿Qué aspectos serán evaluados?
En el caso de los directores, se valorarán acciones centradas en el aprendizaje estudiantil, el trabajo colaborativo con docentes, la coordinación con comunidades educativas y el desarrollo de proyectos que fortalezcan competencias y habilidades en los estudiantes.
Mientras tanto, en la categoría de maestros se tomará en cuenta el dominio de áreas curriculares, la implementación de estrategias innovadoras y eficaces, así como la colaboración con colegas y familias para fortalecer el proceso educativo.
Categorías de participación
Los participantes podrán postularse en distintas categorías:
· Profesores de nivel Preprimaria, Primaria y Nivel Medio, tanto del sector oficial como privado y en todas las modalidades.
· Directores de nivel Preprimaria, Primaria y Nivel Medio del sector oficial.
La convocatoria está dirigida a educadores que hayan logrado generar un impacto positivo en sus estudiantes y comunidades educativas.
Instituciones destacan la importancia del premio
Durante la actividad participaron representantes de distintas entidades vinculadas al sector educativo y empresarial.
Carlos Granados, gerente de Mercadeo de Banrural, expresó su satisfacción por formar parte de una iniciativa que reconoce el esfuerzo de quienes trabajan diariamente por brindar una educación de calidad.
Por su parte, Sonia Hurtarte, directora ejecutiva de Fundación Paiz para la Educación y la Cultura, resaltó la importancia de valorar la labor de maestros y directores por el impacto positivo que generan en las nuevas generaciones.
También se destacó que las propuestas serán evaluadas por especialistas y expertos en educación mediante un proceso de análisis, verificación y sistematización.
¿Cómo participar?
Ana Cristina Estrada, coordinadora del premio, explicó que el proceso de inscripción se realizará a través de la plataforma oficial del programa.
Las bases y requisitos ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial y también pueden consultarse mediante códigos QR distribuidos en agencias de Banrural.
Según se indicó, la inscripción será sencilla y segura para facilitar la participación de educadores de todo el país.
Ganadores anteriores motivan a nuevos docentes
Durante el lanzamiento participaron tres ganadores de la edición 2025: Marielena Morales, Francisco Quiñónez y Reyna Isabel Marroquín.
Los educadores compartieron sus experiencias y motivaron a otros docentes a participar, resaltando la importancia de compartir metodologías innovadoras y proyectos que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes.
Emmanuel Seidner Aguado, presidente de Empresarios por la Educación, subrayó que la educación continua siendo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de Guatemala.
"Los maestros son verdaderos héroes que moldean el futuro del país", expresó durante su intervención.
Durante el evento también se anunció que los ganadores recibirán distintos incentivos y reconocimientos por parte de entidades patrocinadoras.
Oscar Chamalé, director de Comercialización de Aseguradora Rural, indicó que los ganadores obtendrán un seguro de salud como parte de los premios otorgados.
Asimismo, Verónica Spross de Rivera destacó que reconocer buenas prácticas educativas permite compartir metodologías exitosas que pueden transformar la calidad de la enseñanza en el país.
La Universidad Rafael Landívar también participará como sede académica del jurado calificador.
Convocatoria estará abierta hasta julio
Los organizadores informaron que la convocatoria permanecerá abierta desde esta fecha y cerrará el próximo 6 de julio de 2026.
Los interesados podrán consultar las bases completas y enviar sus propuestas a través del sitio oficial del Premio Maestro 100 Puntos.