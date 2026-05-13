RFRSH lanza PARY la bebida que conquista Guatemala con sabor y sin amarguras

Una nueva propuesta en bebidas listas para tomar llega oficialmente al mercado guatemalteco: RFRSH, firma especializada en productos alcohólicos Ready to Drink (RTDs), presentó oficialmente su producto estrella PARY, una bebida tipo vodka creada pensando en jóvenes que buscan una opción refrescante, diferente y accesible.
PARY se distingue por su contenido alcohólico del 5%, la variedad de sabores: limonada, mora y jamaica con un precio sugerido de Q5.00, diseñado para alcanzar a un público masivo. El producto se comercializa en una botella de plástico de 350 ml, fácilmente transportable y pensada para acompañar diversas ocasiones sociales.
Desarrollada en alianza con CBC y Licores de Guatemala, la marca respalda la calidad de PARY con la experiencia de los expertos detrás de algunos de los productos más reconocidos de la región.
La propuesta va más allá del sabor, con un mensaje claro: "bienvenidos todos, sin amarguras", apuntando a un público abierto y dispuesto a nuevas experiencias.
Andrés Luna, Marketing Manager de RFRSH, comentó que el propósito de la marca es unirse "a la fiesta de Guatemala de forma práctica". Destacó que PARY tiene una personalidad que rompe con lo tradicional, permitiendo disfrutar de un sabor diferente y refrescante sin complicaciones.
Celebración
Para dar la bienvenida oficial a la bebida, la marca organizó una gran fiesta este miércoles 13 de mayo, reuniendo a consumidores, aliados estratégicos e influencers en un evento que marcó el inicio de las actividades de PARY en el país.
El producto ya está disponible en tiendas de barrio, tiendas de conveniencia y otras cadenas de distribución a nivel nacional, facilitando su acceso para cualquier persona interesada en probar la novedad.
PARY ha sido desarrollada en sabores jamaica, limonada y mora, permitiendo un abanico de posibilidades para quienes buscan alternativas en bebidas alcohólicas listas para consumir. El formato en botella de plástico facilita su transporte, permitiendo llevarla a cualquier lugar sin restricciones.
Marcel Barbier, Innovation Manager de RFRSH, enfatizó que PARY es ideal para quienes quieren probar algo distinto, disfrutar sin sabores amargos y celebrar en cualquier momento. La intención es que un precio accesible y un formato práctico permitan que ningún consumidor se quede sin vivir la experiencia PARY.
La apuesta de RFRSH
RFRSH nace del Joint Venture entre Licores de Guatemala y CBC, con el objetivo de ofrecer propuestas innovadoras, refrescantes y de alta calidad adaptadas a las diversas ocasiones y estilos de vida. La presentación de PARY refuerza el compromiso de la compañía por integrar nuevas opciones que respondan a las expectativas y preferencias de los consumidores guatemaltecos.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*