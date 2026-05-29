 Ficohsa y Visa: El Sueño Mundialista de un Guatemalteco
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Ficohsa y Visa cumplen el sueño mundialista de un guatemalteco

La pasión por el fútbol ya se vive en Guatemala y un afortunado guatemalteco tendrá la oportunidad de experimentar el Mundial 2026.

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Banco Ficohsa, Banco Ficohsa
Banco Ficohsa / FOTO: Banco Ficohsa
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La pasión por el fútbol ya comenzó a sentirse en Guatemala y, para un afortunado guatemalteco, el sueño de vivir el mundial está cada vez más cerca.  Banco Ficohsa anunció oficialmente al ganador de una experiencia única que lo llevará junto a un acompañante a disfrutar de la fiesta del mundial.

En esta ocasión, la promoción fue desarrollada en alianza con Visa y Supermercados La Torre. La iniciativa, realizada del 9 de febrero al 15 de abril, permitió que cientos de tarjetahabientes participaran utilizando su tarjeta de crédito Ficohsa-La Torre en compras efectuadas en Supermercados La Torre.

Lo que para muchos comenzó como una compra cotidiana terminó convirtiéndose en la posibilidad de acercarse a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El premio entregado contempla una experiencia completa para dos personas durante la etapa de grupos del Mundial 2026.

El paquete incluye vuelos internacionales, hospedaje en hotel con desayuno diario, boletos de admisión general para los partidos correspondientes y transporte terrestre coordinado por Visa. Además, los ganadores recibirán artículos de amenidad exclusivos, una tarjeta prepago Visa con US$400 y cobertura de traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, así como seguro contra accidentes, garantizando una experiencia integral y cómoda.

Más promociones de Banco Ficohsa

De acuerdo con Banco Ficohsa, esta promoción forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la relación con sus clientes, acercándolos a beneficios exclusivos y experiencias memorables que van más allá de los servicios financieros tradicionales. "Esta promoción lo que buscaba, y estoy segura que lo logramos, es que cada guatemalteco pudiera soñar y sentir que estaba más cerca de vivir algo extraordinario", expresó Claudia Morales, vicepresidenta comercial de Banco Ficohsa.

La entidad financiera resaltó que Visa desempeña un papel clave como patrocinador oficial del mundial brindando respaldo internacional y acceso a experiencias exclusivas.

Más allá del premio entregado, la campaña busca conectar emocionalmente con los aficionados al fútbol y continuar posicionando a Ficohsa como una institución cercana, innovadora y enfocada en premiar la fidelidad de sus usuarios. Banco Ficohsa adelantó que esta no será la única experiencia relacionada con el Mundial 2026, ya que próximamente podrían anunciarse nuevas promociones y beneficios.

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