Banco Promerica supera $1 millón en donativos ambientales

Banco Promerica ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de Guatemala al entregar, por cuarto año consecutivo, los donativos de su programa Puntos Verdes. Esta iniciativa ha canalizado más de un millón de quetzales en aportes acumulados durante cuatro años, beneficiando a organizaciones sociales, educativas y ambientales que trabajan en favor de la niñez, la educación, la salud, el medio ambiente y el desarrollo comunitario en el país.
La entrega de estos recursos, realizada el 20 de mayo de 2026, consolida a Puntos Verdes Promerica como el programa de lealtad de la Tarjeta de Crédito Jade, posicionándolo como un referente de banca con propósito en Guatemala. A través de este esquema, los consumos de los tarjetahabientes generan Puntos Verdes Promerica, los cuales se donan anualmente para apoyar iniciativas que transforman vidas y promueven el bienestar sostenible de las comunidades guatemaltecas.
Vladimir Rubin, Director de Banca de Personas de Banco Promerica, enfatizó la filosofía detrás de esta labor: "En Banco Promerica creemos que el crecimiento debe ir acompañado de un propósito. Por ello, a través de Puntos Verdes Promerica, logramos que la lealtad de nuestros clientes se convierta en una fuerza positiva que impulsa el bienestar social y la regeneración de nuestro entorno". Esta visión integra la responsabilidad social en el núcleo de la operación bancaria, buscando un impacto positivo más allá de lo financiero.
Organizaciones Beneficiadas en 2026
Para el ciclo 2026, los donativos de Puntos Verdes Promerica se distribuyeron entre cinco organizaciones destacadas, cada una con proyectos específicos que amplificarán su impacto en la sociedad:
Amigos del Lago de Atitlán: Esta organización, dedicada desde 1990 a la conservación y rescate del Lago de Atitlán, recibirá apoyo para continuar con la formación de 120 jóvenes. Estos jóvenes participarán en un Diplomado de liderazgo juvenil y ambiental de la Cuenca del Lago de Atitlán, enfocándose en emprendimientos con impacto social y ambiental. Además, el donativo permitirá la siembra de 1,000 metros lineales de tul en las orillas del lago, una acción vital para reducir la contaminación y preservar la biodiversidad del ecosistema.
Asociación Futuro Vivo: Liderada por las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza Misioneras, esta comunidad educativa y social lleva 27 años transformando vidas y rompiendo ciclos de pobreza. Ofrece programas gratuitos de educación, nutrición, salud y acompañamiento familiar a niños, niñas y adolescentes en Ciudad de Guatemala y Cobán, Alta Verapaz. El donativo de Promerica fortalecerá los programas de lectoescritura para 520 estudiantes, dotará de material educativo de calidad a las aulas, garantizará el transporte de 150 menores desde sus aldeas hasta el centro educativo en Samac, Alta Verapaz, y brindará atención de salud bucal a al menos 25 adolescentes, construyendo oportunidades reales de desarrollo y un futuro más digno.
Junior Achievement Guatemala: Con más de 38 años de trayectoria, esta fundación educativa se dedica a formar y motivar a niños y jóvenes para su inserción exitosa en el mundo laboral, el desarrollo del espíritu emprendedor y la educación financiera. El aporte de Puntos Verdes fortalecerá programas clave como "Domino Mis Cuentas", "Socios por un Día", "Visitando un Gerente" y "Yo Emprendo x Guate", beneficiando a miles de jóvenes guatemaltecos en todo el país.
Fundación Puente: Esta organización guatemalteca está comprometida con la prevención de la desnutrición crónica infantil y el desarrollo integral de la primera infancia en comunidades rurales. Los recursos serán destinados a la implementación de huertos familiares y gallineros, promoviendo mejores condiciones de nutrición y sostenibilidad alimentaria para las familias beneficiadas.
Valle de los Ángeles: Un hogar que, bajo valores franciscanos, brinda atención integral a 186 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles educación, alimentación, salud, atención psicológica y formación técnica. Los fondos recibidos serán destinados al fortalecimiento de sus programas de salud y psicología, contribuyendo al bienestar integral de los menores que residen en el hogar.
Con esta nueva entrega, Banco Promerica reafirma su compromiso con una banca responsable y cercana a las necesidades de la sociedad. La entidad bancaria destaca que las alianzas estratégicas con estas instituciones son esenciales para generar un impacto real, sumando acciones concretas que contribuyen a construir una mejor Guatemala.
Grupo Promerica, con 35 años de trayectoria, impulsa una banca enfocada en construir relaciones y ofrecer productos y servicios financieros en nueve países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán. Su enfoque se centra en mantener una empatía permanente en las comunidades que sirve, desarrollando relaciones duraderas basadas en la confianza mutua y un espíritu emprendedor que se adapta a cada país.