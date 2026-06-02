Mastercard en Guatemala: Avances Digitales y Brecha Financiera

Un reciente estudio de Mastercard revela que Guatemala experimenta una notable aceleración en la digitalización financiera, con un 69% de los guatemaltecos utilizando ya algún método de pago digital o fintech. Sin embargo, el informe también subraya la persistencia de brechas estructurales significativas en la aceptación, el acceso y la infraestructura, lo que limita el pleno desarrollo de una economía digital en el país.
La investigación, publicada el 21 de mayo de 2026, destaca que la próxima etapa de la inclusión financiera y el crecimiento económico sostenible e inclusivo en Guatemala no solo dependerá del acceso a los servicios, sino también de la seguridad y la confianza que los ciudadanos y las pequeñas empresas perciban en los pagos digitales. Estos factores son cruciales para la gestión diaria, el crecimiento empresarial, la planificación futura y el logro de una mayor salud financiera.
A nivel regional, en América Latina y el Caribe (LAC), el 89% de los consumidores ya se consideran usuarios digitales, marcando un hito en la evolución financiera. Además, el impulso hacia la adopción digital sigue creciendo, con un 68% de los no usuarios afirmando que es "algo o muy probable" que adopten los pagos digitales en el futuro.
Desafíos y Oportunidades en Guatemala
A pesar de los avances graduales, Guatemala aún enfrenta obstáculos importantes. La limitada aceptación de pagos digitales en comercios es una de las principales barreras, lo que restringe su uso en la vida cotidiana. Esto significa que el uso del efectivo no siempre responde a una preferencia, sino a las limitaciones del entorno, especialmente en infraestructura y disponibilidad de puntos de pago digitales.
No obstante, existe un alto potencial de crecimiento, ya que el 35% de los no usuarios guatemaltecos expresa una "alta probabilidad" de adoptar los pagos digitales en el futuro. Este dato refleja una base favorable para acelerar la transición hacia una economía más digital, donde la verdadera medida de la inclusión se traslade del acceso a la facilidad de uso en la vida diaria.
Marvin Rodríguez, Country Manager de Guatemala, El Salvador y Honduras en Mastercard, afirmó: "Si bien Guatemala ha mostrado avances importantes en la adopción de pagos digitales, el país aún enfrenta desafíos estructurales relevantes que limitan su consolidación como una economía plenamente digital. Persisten brechas significativas en la aceptación en comercios, en la infraestructura y en la confianza del ecosistema, lo que hace que el efectivo continúe siendo predominante en muchas transacciones cotidianas. Desde Mastercard, vemos una gran oportunidad en trabajar de forma conjunta para acelerar estos avances y habilitar una inclusión financiera más amplia, equitativa y sostenible para todos los guatemaltecos".
El Débito como Motor de la Digitalización
Las tarjetas de débito se consolidan como el método de pago más utilizado por los encuestados en Guatemala, desempeñando un papel central en la digitalización del consumo cotidiano. Su uso es particularmente frecuente en categorías de alta frecuencia:
- Supermercados (43%)
- Restaurantes y cafés (41%)
- Compras en línea (40%)
- Servicios de transporte por aplicación (35%)
- Pago de impuestos (30%)
A pesar de que los consumidores reconocen las ventajas de las soluciones de pago digital, el efectivo sigue siendo una necesidad, especialmente cuando la aceptación en los pequeños comercios informales es limitada. Según el estudio, el 35% de los consumidores guatemaltecos desea que más tiendas y personas acepten pagos digitales, y un 69% dice que al menos una vez al mes debe usar efectivo cuando preferiría pagar con una tarjeta o una opción digital. Esta brecha de aceptación representa una de las mayores oportunidades para avanzar en la inclusión financiera a gran escala en el país.
La confianza y la seguridad también son condiciones clave para el crecimiento. Entre los usuarios digitales, el 96% considera importante la seguridad al momento de elegir cómo pagar, y el 95% destaca la confiabilidad como un factor relevante. En Guatemala, el reto va más allá de convencer al consumidor, es habilitar el ecosistema completo.
El Compromiso de Mastercard con la Salud Financiera
Mastercard está evolucionando su enfoque hacia la inclusión financiera, pasando de simplemente ampliar el acceso a ayudar a personas y pequeñas empresas a alcanzar una verdadera salud financiera. En línea con este cambio, la empresa se ha comprometido a conectar y proteger a 500 millones más de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030. Este compromiso se basa en la idea de que el progreso financiero es un proceso continuo, desde los pagos cotidianos hasta el acceso a herramientas que permitan gestionar gastos y planificar el futuro.
Para cerrar la brecha de aceptación, Mastercard se enfoca en ampliar la aceptación digital de manera que genere valor compartido. A través de la colaboración con instituciones financieras, comerciantes y gobiernos, la compañía ofrece experiencias de pago seguras y sin fricciones, como Contactless, Tap on Phone y Click to Pay. Estas soluciones ayudan a comerciantes de todos los tamaños, desde grandes minoristas hasta negocios de barrio, a aceptar pagos digitales de forma fácil y segura, atendiendo a los consumidores dondequiera que estén.
Al reducir las fricciones en el punto de pago, reforzar la seguridad y permitir la aceptación en entornos cotidianos, estas soluciones aseguran que los pagos digitales funcionen de forma confiable tanto en comercios físicos como digitales, impulsando así el comercio local, las pequeñas empresas y una mayor participación en la economía. A medida que Guatemala avanza hacia una economía más digital, los hallazgos del estudio envían una señal clara: el futuro de la inclusión financiera dependerá de la facilidad con la que las personas puedan pagar por las cosas que más importan en su vida diaria, en cualquier momento y lugar.
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Metodología de la Investigación
El estudio fue dirigido por Mastercard y llevado a cabo por la agencia de investigación independiente Many Minds Group. En marzo de 2026, se realizó una encuesta cuantitativa en línea entre 3.558 adultos de 10 países de América Latina y el Caribe: Guatemala, Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. La muestra incluyó consumidores bancarizados y/o consumidores que utilizan servicios financieros, representando a la población general en línea de entre 18 y 55+ años.
Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Junto con sus clientes, construye una economía resiliente donde todos puedan prosperar, apoyando una amplia gama de opciones de pagos digitales y haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles.