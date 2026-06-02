Vivesoy y el Día de la Nutrición: Bebidas Vegetales en Guatemala

En el marco del Día de la Nutrición, Vivesoy impulsa alternativas saludables y sabrosas al destacar sus bebidas de almendra producidas en Guatemala, con el objetivo de responder a las necesidades nutricionales y de sabor de los consumidores centroamericanos. La marca, con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de bebidas vegetales y presencia en más de 30 países, apuesta por productos que ofrecen nutrición equilibrada, accesible y adaptada a distintos estilos de vida.
Alternativas vegetales para estilos de vida modernos
El creciente interés por opciones que favorecen una alimentación balanceada y consciente impulsa a más personas a buscar alternativas vegetales con beneficios funcionales y buena digestibilidad. En este contexto, Vivesoy propone bebidas vegetales elaboradas con ingredientes de alta calidad, reafirmando que "Cuidarse sabe bien" es más que un lema: es una promesa diaria para sus consumidores.
Manuel Hernández Espeso, gerente de país en Distribuidora Maravilla, explicó que el portafolio de bebidas vegetales Vivesoy responde tanto a preferencias locales como a necesidades nutricionales específicas. "Trabajamos para ofrecer opciones que acompañen el día a día de los consumidores, combinando salud y disfrute sin comprometer el sabor", afirmó.
Beneficios nutricionales y adaptabilidad
Entre los atributos destacados de las bebidas vegetales Vivesoy se encuentran:
- Fuente importante de calcio.
- Proteína 100% vegetal.
- Enriquecidas con vitamina D.
- Bajas en calorías y libres de lactosa, lo que favorece a personas con intolerancia o que buscan alternativas ligeras.
- Sin colesterol y de origen vegetal, ideales para quienes optan por dietas veganas o flexitarianas.
La nutricionista Paola Linares resaltó el valor de estas opciones en la práctica clínica: "Las bebidas vegetales representan una herramienta útil para mis pacientes, y considero valioso que en Guatemala haya disponibilidad de estos productos", sostuvo.
Como parte de su compromiso con el desarrollo nacional, Vivesoy elabora su línea de almendras en Guatemala, contribuyendo a la industria local. Esta apuesta genera empleo, fortalece la economía y marca un avance relevante para el sector de bebidas saludables en el país.
Variedad pensada para todos los gustos
El portafolio de almendras de Vivesoy ofrece una amplia gama de opciones diseñadas para adaptarse a diferentes preferencias y momentos de consumo:
- Original
- Sin azúcar
- Vainilla
- Vainilla sin azúcar
- Chocolate
Estas opciones están pensadas tanto para el desayuno —por ejemplo, acompañando el café— como para integrarse a recetas o snacks saludables. Los productos de Vivesoy están disponibles en supermercados líderes, tiendas de conveniencia y puntos clave del país.
Con sus nuevas iniciativas, Vivesoy se reafirma como aliado de quienes desean cuidar su salud sin renunciar al sabor. La marca promueve hábitos de alimentación más conscientes, prácticos y deliciosos, buscando acompañar de cerca a quienes eligen un bienestar integral y sostenible a través de alternativas vegetales innovadoras.