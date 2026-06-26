 Cambios en la Alimentación Durante el Mundial: Cómo Evitar Malestares Digestivos Comunes

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Germany GER
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Ivory Coast ICV
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France FRA
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Iraq IRA
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Norway NOR
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Senegal SEN
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Norway NOR
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France FRA
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Senegal SEN
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Empresas

Cambios en la Alimentación Durante el Mundial: Cómo Evitar Malestares Digestivos Comunes

Las celebraciones del Mundial pueden alterar los hábitos alimenticios, aumentando el riesgo de molestias digestivas. Un 18% de la población experimenta distensión abdominal semanalmente.

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Durante el Mundial, los cambios en la alimentación también pueden sentirse en la digestión., Foto Alex Meoño
Durante el Mundial, los cambios en la alimentación también pueden sentirse en la digestión. / FOTO: Foto Alex Meoño
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En medio de eventos deportivos de gran convocatoria como el Mundial, las reuniones y celebraciones suelen modificar las rutinas alimenticias habituales. Estos cambios en la dieta, motivados por el fervor futbolero y el ambiente festivo, pueden traducirse rápidamente en molestias digestivas como acidez, indigestión y distensión abdominal.

Bayer concientiza sobre el impacto de estas variaciones en la salud digestiva, poniendo énfasis en la importancia de tomar medidas de autocuidado durante estos días. El desorden en los horarios de comida, la ingesta de comidas ricas en grasas y el aumento en el consumo de alcohol forman parte del nuevo escenario que enfrentan los sistemas digestivos en cada celebración deportiva.

"Durante los partidos y las celebraciones, los aficionados suelen cambiar sus horarios de comida, consumir alimentos diferentes o comer más de lo acostumbrado. A esto se suma que muchos viajan a diferentes lugares para seguir a sus equipos, lo que altera aún más sus rutinas. Estas variaciones y cambios de entorno pueden asociarse con la aparición de molestias digestivas ocasionales", manifestó Astrid Díaz, Directora Médica para Bayer Consumer Health en Centroamércia y El Caribe. 

Molestias digestivas 

Las modificaciones en los hábitos de alimentación representan un riesgo para el bienestar digestivo. Saltarse comidas solo para darse un gran banquete más tarde, comer con prisa o elegir porciones mucho más grandes de lo habitual son prácticas que aumentan la probabilidad de indigestión, gases, dolor estomacal y sensación de llenura.

El consumo excesivo de alimentos condimentados o ricos en grasa y la ingesta de alcohol en grandes cantidades suelen potenciar la aparición de náuseas, distensión abdominal y episodios de acidez. Este patrón de conducta es muy común en encuentros deportivos multitudinarios, donde relajarse con familiares y amigos invita a excederse en la mesa.

Malestar digestivo

Una investigación de la Fundación Roma, realizada en 26 países con más de 51 mil encuestados, determinó que casi el 18% de las personas sufre distensión abdominal semanalmente. Por su parte, un estudio realizado en Brasil con casi 14 mil participantes reportó que el 11,9% de la población ha experimentado acidez estomacal, y el 4,6% la padece al menos una vez por semana. Las molestias digestivas no son casos aislados: reflejan una realidad compartida por millones a nivel global.

Hábitos 

  • Comer rápido y sin masticar adecuadamente
  • Saltarse comidas y luego ingerir grandes cantidades de alimentos
  • Servirse porciones excesivas por encima de lo habitual
  • Optar por alimentos muy condimentados o con elevado contenido de grasa
  • Beber alcohol en exceso
  • Descuidar la hidratación
  • Desordenar los horarios regulares de alimentación

Consejos para el autocuidado digestivo

Para quienes buscan mantener el equilibrio durante los eventos deportivos, los especialistas sugieren no saltarse comidas previas a las reuniones, servir porciones moderadas y comer despacio, prestando atención a las señales de saciedad. También es fundamental mantener una buena hidratación y alternar el consumo de alcohol con agua para reducir el impacto en la digestión.

  • No dejar pasar comidas antes de la celebración
  • Comer despacio y masticar bien
  • Prestar atención a sentirse saciado
  • Repetir solo si realmente existe apetito
  • Mantener horarios lo más regulares posible
  • Evitar excesos que puedan generar molestias

Mantener una dieta equilibrada, incorporar frutas y verduras, practicar actividad física regularmente y dormir adecuadamente son pilares para una digestión saludable.

Consulta médica

Los síntomas digestivos esporádicos, como distensión, acidez o dolor estomacal, suelen desaparecer siguiendo buenos hábitos. Sin embargo, si estas molestias se vuelven persistentes, empeoran o afectan la calidad de vida, es fundamental buscar la evaluación de un profesional de salud.

Existen señales de alarma que exigen atención médica inmediata:

  • Pérdida involuntaria de peso
  • Sangrado digestivo
  • Vómitos continuos
  • Dificultad para tragar
  • Anemia
  • Fiebre inexplicable
  • Dolor intenso
  • Cambios prolongados en el hábito intestinal

Bayer, multinacional con vasta experiencia en ciencias de la salud y nutrición, refuerza su misión de proveer soluciones para la población mundial en contexto de crecimiento y envejecimiento sostenido. La compañía trabaja activamente para inspirar hábitos saludables en la sociedad, aportando a la sostenibilidad y a la innovación en salud digestiva y bienestar.

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas, 89.7*

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