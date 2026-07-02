 Banrural Apoya Teletón 2026: Transformando Vidas en Guatemala

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Empresas

Banrural refuerza su compromiso con Teletón 2026, el evento que transforma vidas en Guatemala

Banrural reafirma su compromiso con el país al participar en la Teletón 2026, que busca recaudar fondos para apoyar la rehabilitación de millones de personas con discapacidad en el país.

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Banrural apoyará por décimo año consecutivo a Teletón 2026, Cortesía
Banrural apoyará por décimo año consecutivo a Teletón 2026 / FOTO: Cortesía
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Banrural reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar de los guatemaltecos al anunciar, por décimo cuarto año consecutivo, su participación como banco oficial de la Teletón Guatemala 2026. Este evento, que marca la edición número 40 de una de las causas solidarias más importantes del país, se celebrará los días 17 y 18 de julio en el Centro de Convenciones Las Cumbres, ubicado en el kilómetro 17.5 de la Carretera a San José Pinula.

Bajo el lema "Porque el amor no se mide en años. Se mide en lo que hacemos juntos", la nueva edición de la Teletón busca recaudar fondos para continuar fortaleciendo los servicios de rehabilitación de Fundabiem, entidad que desde 1989 ha brindado más de 11.8 millones de servicios integrales a personas con discapacidad, impactando de manera directa a más de 996,860 guatemaltecos y sus familias en todo el territorio nacional.

Actualmente, Fundabiem cuenta con 199 colaboradores distribuidos a nivel nacional y destina el 81 % de sus servicios al interior del país, concentrando así sus esfuerzos en quienes más lo necesitan fuera de la capital.

Banrural, el aliado clave para donar en la Teletón

Como banco oficial, Banrural facilita la entrega de donaciones a través de distintos canales para garantizar que cada persona pueda sumarse desde cualquier punto de Guatemala. Los donantes tienen a su disposición la APP Banrural, Banrural Virtual y más de 13,400 puntos de servicio en el país, que incluyen agencias, cajas rurales, cajeros automáticos y los cajeros 5B, todo habilitado bajo la cuenta 9999, opción 1.

Carlos Granados, gerente de Mercadeo de Banrural, expresó: "En Banrural creemos en el poder de la solidaridad de los guatemaltecos y este año reafirmamos nuevamente ese compromiso. No como un patrocinador más, sino como un aliado ya que al sumarnos a la Teletón es una forma de seguir transformando vidas, acercando oportunidades de rehabilitación e inclusión a miles de familias".

Por su parte, Jorge Mario Ruiz, subgerente general de Banca de Personas de Banrural, señaló: "Nuestra red de agencias, Cajas Banrural y cajeros automáticos está presente en todo el país. Esa cercanía es la que permite que la solidaridad de los guatemaltecos llegue a Fundabiem, sin importar en qué lugar del territorio nacional se encuentren".

La cobertura mediática de la Teletón Guatemala 2026 estará garantizada por una transmisión en vivo a través de los principales canales del país: TV Azteca, Canal Antigua, Guatevisión, Nuevo Mundo y el sistema nacional de cables del interior. Además, las redes sociales amplificarán la visibilidad del evento usando los hashtags #Teleton2026, #40añosdeEsperanza, #TeletonGuate y #JuntosTodoEsPosible.

Banrural: un modelo de inclusión financiera

Banrural fue creado en 1997 como una sociedad anónima con capital mixto y participación multisectorial y hoy es un Grupo Financiero integrado por Banco de Desarrollo Rural, S.A., Financiera Rural, S.A. y Aseguradora Rural, S.A. Su extensa red de más de 13,400 puntos de servicio en todo el país apuesta por la inclusión financiera y el desarrollo integral, especialmente para los sectores que enfrentan mayores desafíos sociales y económicos.

Cualquier persona que desee contribuir encontrará en Banrural una vía directa y accesible para apoyar la rehabilitación y la inclusión que la Teletón Guatemala impulsa desde hace cuarenta años. Para quienes buscan detalles sobre cómo donar y sumarse a la causa, la entidad ofrece información permanente a través de sus canales oficiales y redes sociales.

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