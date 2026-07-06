 Grupo Promerica Celebra Aniversario con Vuelos Privados Mundial

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Empresas

Grupo Promerica celebra aniversario con vuelos privados para vivir la fiebre mundialista en México

Grupo Promerica celebra su décimo aniversario con vuelos privados a Ciudad de México, en los cuales 30 clientes disfrutaron de la fiebre futbolera en ese país vecino. La experiencia, respaldada por Visa, combina deporte, cultura y conexiones regionales.

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Experiencias Promerica, Cortesía
Experiencias Promerica / FOTO: Cortesía
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Grupo Promerica marcó un hito al inaugurar el primer vuelo privado de Experiencias Promerica rumbo a Ciudad de México para ofrecer a sus clientes la oportunidad de vivir el torneo de futbol mundial más importante, en alianza con Visa.

La iniciativa forma parte de la celebración por el décimo aniversario de Experiencias Promerica, un programa que, durante una década, ha conectado a los clientes del banco con vivencias exclusivas, integrando deporte, cultura y una atención cercana por parte de la institución financiera.

En el primer vuelo especial, clientes de distintos países de la región abordaron una aeronave exclusiva con destino a la capital mexicana. Durante el trayecto, los asistentes disfrutaron un ambiente festivo y recibieron artículos especialmente diseñados para conmemorar la ocasión. Grupo Promerica reiteró su visión de banca cercana, consolidando relaciones a largo plazo y acompañando a sus clientes en momentos trascendentales de sus vidas.

Alianza estratégica con Visa

La experiencia se concretó gracias a Visa, uno de los principales socios globales de FIFA, quien facilitó la creación de este evento único. La colaboración estratégica entre ambas entidades permitió a los clientes disfrutar de un acceso privilegiado y vivir la fiesta del futbol de una manera diferente, donde la cercanía y la exclusividad fueron los protagonistas.

La experiencia adquirió un marcado carácter regional al reunir en un solo vuelo a clientes de diferentes países, reforzando el concepto de comunidad y pertenencia que Experiencias Promerica ha cultivado en estos 10 años.

Clientes de Guatemala viven una experiencia inolvidable

Un total de 30 guatemaltecos, entre ganadores y sus acompañantes, participaron en esta iniciativa y compartieron con clientes de otros países la emoción y el ambiente festivo que supone vivir esta edición del futbol. Edgar Bran, gerente general de Banco Promerica Guatemala, afirmó que para la entidad "es motivo de orgullo formar parte de estos momentos, porque creemos en una banca cercana, en estar al lado de nuestros clientes y acompañarlos en las experiencias que más valoran y que realmente marcan sus vidas".

Ya en la Ciudad de México, los asistentes disfrutaron de actividades enfocadas en descubrir la riqueza cultural y gastronómica de la capital. El itinerario incluyó recorridos por sitios emblemáticos y momentos de convivencia entre clientes de la región, lo que enriqueció aún más la experiencia y potenció el sentido de comunidad.

El punto culminante del viaje fue la asistencia a un partido mundialista, cortesía de Visa. Presenciar un encuentro de tal magnitud permitió a los viajeros formar parte de un acontecimiento único, que cada cuatro años une a millones en torno a la pasión por el fútbol.

Compromiso con experiencias memorables

Alejandro Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Grupo Promerica, expresó que Experiencias Promerica nació para "reconocer la confianza de nuestros clientes con vivencias que trascienden lo cotidiano". Y añadió que ofrecer la posibilidad de asistir a un evento como la Copa Mundial en una ciudad emblemática consolida el compromiso del grupo de brindar momentos realmente significativos para quienes eligen la institución.

De esta forma, Grupo Promerica celebra su liderazgo regional con propuestas que acercan la banca a la vida de las personas y continúan fortaleciendo la confianza y empatía. La institución reafirma su misión de convertir experiencias relevantes en recuerdos que marcan la vida de sus clientes, respaldada por más de 35 años en nueve países de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán.

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Experiencias Promerica - Cortesía

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