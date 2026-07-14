 Cooperativa Guadalupana Lanza App Móvil para Finanzas Digitales

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Empresas

Cooperativa Guadalupana impulsa la digitalización financiera con el lanzamiento de su APP móvil

Cooperativa Guadalupana lanza su innovadora aplicación móvil, facilitando la gestión financiera de sus asociados con servicios digitales seguros y accesibles desde cualquier lugar.

Compartir:
Cooperativa Guadalupana, Cortesía
Cooperativa Guadalupana / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cooperativa Guadalupana lanzó la nueva versión de su APP Guadalupana en Línea, apostando por la innovación tecnológica en el sector financiero y consolidándose como la primera cooperativa del país en ofrecer una gama de servicios digitales pioneros para sus asociados.

La renovada plataforma busca transformar la manera en que los usuarios gestionan sus asuntos financieros al permitir operaciones ágiles, seguras y completamente accesibles desde cualquier dispositivo móvil y en cualquier horario. Este desarrollo responde al creciente hábito digital de los guatemaltecos y a la necesidad de ejecutar trámites financieros sin acudir físicamente a una agencia.

Innovación para nuevas experiencias digitales

La APP Guadalupana en Línea se destaca por su interfaz intuitiva que facilita tanto la administración de productos como la contratación de nuevos servicios financieros directamente desde el celular. Los asociados pueden, por ejemplo, solicitar:

  • Cuentas de ahorro
  • Tarjetas de crédito y débito
  • Refinanciamientos
  • Créditos Back to Back

Aparte de gestionar productos, los usuarios pueden dar seguimiento al estado de sus solicitudes, realizar pagos de servicios y mantener actualizada su información personal, todo dentro de una misma plataforma digital.

Seguridad a la vanguardia

La cooperativa integró mecanismos de seguridad robustos, como el doble factor de autenticación y sistemas biométricos, garantizando la protección de las operaciones y la tranquilidad de los socios. Esta apuesta tecnológica permite controlar las finanzas personales sin comprometer la seguridad ni la privacidad de los datos.

El gerente general de Cooperativa Guadalupana, MSc. Cristian Alas, destacó que la aplicación representa un avance en el compromiso de acercar soluciones ágiles y confiables, manteniendo la cercanía y confianza que la cooperativa ha forjado durante más de seis décadas.

Ventajas y facilidad para los asociados

Entre los beneficios principales se encuentran el ahorro de tiempo y la eliminación de filas, permitiendo que los asociados efectúen pagos, administren cuentas y accedan a nuevas oportunidades financieras desde la palma de su mano. La APP Guadalupana en Línea ofrece una opción moderna y adaptada al ritmo de vida actual, en la que la inmediatez y la simplicidad de los procesos son protagonistas.

La tradición y solidez de más de 61 años de la cooperativa ahora se fusionan con herramientas digitales, elevando el estándar de la experiencia financiera y acercando a los guatemaltecos a sus metas personales y profesionales. La cooperativa reafirma así sus esfuerzos por acompañar a los asociados en sus objetivos, brindando canales de atención accesibles y útiles.

La aplicación ya está disponible para los usuarios en App Store y Google Play, ofreciendo una invitación a descubrir una forma más práctica, moderna y segura de gestionar los servicios financieros. Guadalupana en Línea se posiciona como la solución ideal para quienes buscan eficiencia y confianza en sus transacciones diarias.

En Portada

Elección de Contralor: Rectores son convocados para elegir presidente de la postuladorat
Nacionales

Elección de Contralor: Rectores son convocados para elegir presidente de la postuladora

12:24 PM, Jul 14
Onda del este favorecerá lluvias generalizadas en Guatemalat
Nacionales

Onda del este favorecerá lluvias generalizadas en Guatemala

01:51 PM, Jul 14
Ligan a proceso a automovilista implicado en hecho vial en zona 15t
Nacionales

Ligan a proceso a automovilista implicado en hecho vial en zona 15

10:05 AM, Jul 14
Identifican a mujer hallada sin vida en Villa Nuevat
Nacionales

Identifican a mujer hallada sin vida en Villa Nueva

09:03 AM, Jul 14
Trump da marcha atrás y no cobrará tasa del 20 % en estrecho de Ormuzt
Internacionales

Trump da marcha atrás y no cobrará tasa del 20 % en estrecho de Ormuz

02:07 PM, Jul 14

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaArgentinaEstados UnidosFIFAMéxicoMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar