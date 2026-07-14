Identifican a mujer hallada sin vida en Villa Nueva

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó este martes, 14 de julio, que los estudios realizados al cuerpo de una persona que fue localizado en la vía pública en un sector del municipio de Villa Nueva, Guatemala, permitieron establecer su identidad.
Se trata de una mujer que fue abandonada ayer por desconocidos en el ingreso a Ciudad Peronia, en la zona 8 de la referida localidad, a un costado del puente La Unión. Estaba dentro de bolsas de nailon, envuelta en sábanas y presentaba señales de violencia.
El ente forense detalló que las evaluaciones que llevaron a cabo los expertos determinaron que la víctima es Keily Estefany Pérez Godínez, de 24 años de edad. La causa de su muerte fue asfixia por estrangulación.
Violencia en Guatemala
La semana pasada fueron localizados ocho cadáveres abandonados en la vía pública en diferentes sectores del departamento de Guatemala. Las causas de los fallecimientos no pudieron ser determinadas debido a la forma en que fueron encontrados, pues permanecían envueltos en bolsas y sábanas
El pasado miércoles fueron encontrados los restos de cinco personas. Dos de las víctimas permanecían en un sector de la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Mientras tanto, ese mismo día se reportó el hallazgo de otros tres cadáveres en la colonia San Rafael III, zona 18 capitalina, los cuales presentaban señales de violencia. Hasta el momento, ninguno de los fallecidos ha podido ser identificado.
Por aparte, el jueves se confirmó que durante la madrugada fueron halladas dos personas fallecidas en el sector Los Álamos, kilómetro 17.5 de la carretera que conduce de Villa Canales hacia la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos estaban atados de pies y manos y envueltos en nailon y sábanas.
Asimismo, el viernes 10 de julio fue encontrada otra víctima más en una carretera de terracería de la aldea El Platanar, municipio de San José Pinula.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7