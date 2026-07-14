Tom Cruise sorprende con su nuevo look en el trailer 'Digger'

Tom Cruise sorprende al dejarse ver con una transformación física radical para su protagónico en "Digger", la nueva comedia negra de Alejandro González Iñárritu que llegará a los cines el 1 de octubre.
En el primer avance publicado por Warner Bros., el actor aparece convertido en Digger Rockwell, un magnate petrolero del sur de Estados Unidos con barriga, cabello canoso y acento marcado, quien es presentado como "el hombre más poderoso del mundo".
En la trama, la empresa de Rockwell provoca un desastre ecológico global al acelerar el deshielo de un glaciar en Groenlandia, lo que amenaza con desencadenar un conflicto nuclear.
"Nunca antes tuve un desafío de este tipo, y Alejandro tampoco", afirmó Tom Cruise durante el evento especial en los estudios Warner Bros. en Los Ángeles, donde prensa, críticos y fanáticos pudieron ver por primera vez su nueva faceta.
Tom Cruise explicó que parte del atractivo de interpretar a Digger Rockwell estuvo en la manera de comunicar al personaje a través de detalles físicos y maquillaje, un proceso similar al que desarrolló en papeles como Les Grossman, "Entrevista con el vampiro" o "Colateral".
"Siempre me pregunto: ‘¿Cómo comunico esto?’ La fisicalidad y el maquillaje es algo que se descubre en el camino", explicó.
La evolución del personaje incluyó una comunicación visual inmediata con Iñárritu, quien solo necesitó mostrarle una imagen para definir la esencia de Digger Rockwell. "Entendí enseguida: este tipo tiene pelotas", comentó el actor.
Un reparto y producción internacionales
El tráiler revela además la interpretación de John Goodman como un presidente de Estados Unidos gravemente enfermo, quien exige a Rockwell encontrar una solución a la crisis, aunque pueda costar 18 billones de dólares. El reparto lo completan Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy.
"Digger" es el primer largometraje en inglés que dirige Iñárritu desde "El renacido" (2015) y marca su primera colaboración con Tom Cruise, un interés mutuo que se remonta a más de veinte años.
De hecho, Cruise fue uno de los primeros en ver "Amores Perros" antes de su estreno en Cannes en 2000 y desde entonces buscó la manera de trabajar con el cineasta mexicano.
Cerca de siete años atrás, Iñárritu le presentó el concepto de "Digger" a Tom Cruise, pasaron varios días revisando el guion juntos en persona, con el director leyéndolo en voz alta.