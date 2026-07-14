Incendio consume local comercial y bodega en Amatitlán

Un incendio de grandes proporciones se registró este martes, 14 de julio, en el kilómetro 29 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que varias compañías están a cargo de las labores de combate y extinción de este incendio que consume un local comercial y una bodega ubicados en el interior de un centro comercial.
"Continúan llegando camiones de abastecimiento, camiones de escaleras y motobombas en apoyo a la operación", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Las acciones en el lugar se mantienen desde la madrugada. Hasta el momento se han utilizado más de 8 mil galones de agua, equivalentes a más de 30 mil litros.