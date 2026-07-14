 New Generation Networks: Infraestructura Digital en Guatemala

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Empresas

New Generation Networks mejora la infraestructura digital en Guatemala

NGN cuenta con acceso directo a los equipos de ingeniería, soporte técnico especializado y servicios profesionales del fabricante, lo que garantiza que la capacidad técnica desplegada en cada proyecto cuenta con el respaldo directo de Innovatrics.

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New Generation Networks / FOTO: New Generation Networks
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New Generation Networks, S.A. —NGN— se ha consolidado como una empresa guatemalteca con trayectoria en tecnología y telecomunicaciones, enfocada en atender a clientes corporativos e institucionales mediante soluciones robustas, seguras y alineadas con estándares internacionales.

La compañía forma parte de un grupo empresarial con múltiples líneas de negocio especializadas en conectividad, infraestructura tecnológica y sistemas de identidad digital.

Su enfoque parte de una premisa clara: no reinventar lo que ya funciona, sino integrar las mejores plataformas del mundo con la profundidad técnica, el acompañamiento y el soporte local que cada proyecto demanda.

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NGW - NGW

New Generation Networks actúa como representante autorizado y certificado de Innovatrics, empresa europea con sede en Bratislava, Eslovaquia, reconocida internacionalmente por sus soluciones biométricas de alto rendimiento.

Esta certificación no es únicamente nominal. NGN cuenta con acceso directo a los equipos de ingeniería, soporte técnico especializado y servicios profesionales del fabricante, lo que garantiza que la capacidad técnica desplegada en cada proyecto cuenta con el respaldo directo de Innovatrics.

"Innovatrics confirma que New Generation Networks, S.A. es el distribuidor autorizado y certificado de Innovatrics en Guatemala, facultado para la comercialización, integración y soporte de las soluciones biométricas de la marca en el país", señala Oscar Flores Huidobro Vázquez, Director de Negocios para las Américas, Innovatrics

Innovatrics es una compañía con presencia global, con soluciones implementadas en más de 80 países, más de 1.2 mil millones de identidades procesadas y más de 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología biométrica.

Sus algoritmos han sido evaluados en pruebas independientes del NIST, incluyendo reconocimiento facial y dactilar, con resultados verificables en plataformas oficiales como nist.gov. Además, sus soluciones se alinean con estándares internacionales de seguridad y protección de datos, incluyendo marcos como GDPR.

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New Generation Networks - New Generation Networks

Seguridad, transparencia y control institucional

Uno de los principios fundamentales en los proyectos ejecutados por NGN es que la infraestructura y los datos permanecen bajo administración exclusiva de la institución cliente. Este modelo fortalece el control institucional, protege la información sensible y permite que cada entidad mantenga la soberanía sobre sus propios sistemas.

NGN reafirma su disposición de colaborar con las instancias de fiscalización, auditoría y supervisión correspondientes, aportando al desarrollo de infraestructura tecnológica moderna, segura, confiable y transparente.

El esquema de fabricante internacional + integrador local certificado es el modelo estándar en la industria tecnológica mundial. Permite combinar plataformas probadas internacionalmente con implementación local especializada, soporte de primer nivel y continuidad operativa.

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NGW - NGW

Bajo este modelo, NGN no desarrolla software propio para estos proyectos, sino que integra, opera y brinda soporte a la plataforma del fabricante europeo, con el respaldo directo de sus equipos de ingeniería.

Esta combinación permite ofrecer soluciones institucionales de alto impacto con tecnología probada, soporte local, acompañamiento técnico y garantías respaldadas por un fabricante internacional.

La transformación digital requiere visión, responsabilidad y ejecución técnica. New Generation Networks reúne experiencia local, respaldo internacional y capacidad real de implementación para acompañar a las instituciones en el desarrollo de soluciones modernas, seguras y sostenibles.

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